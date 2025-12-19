गुजरात में SIR के बाद ड्राफ्ट सूची जारी, 73 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटे

गुजरात में SIR के बाद 73 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए

गजेंद्र 07:13 pm Dec 19, 2025

गुजरात में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। गुजरात समाचार के मुताबिक, राज्य में कुल 5 करोड़ मतदाताओं में से 73.73 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। अब 4.43 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। राज्य में करीब 50,963 बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) को घर-घर जाकर जनगणना प्रपत्र वितरित करने और मतदाताओं की मैपिंग और मिलान के काम में लगाया गया था।