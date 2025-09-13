दुनिया के 5 सबसे बड़े भालू, जानिए इनकी खासियत और अन्य महत्वपूर्ण बातें

भालू एक बड़ा और ताकतवर जानवर है, जो अपने अनोखे आकार और व्यवहार के लिए जाना जाता है। ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के अलग-अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। इनकी शारीरिक बनावट इन्हें अलग-अलग मौसम और हालात में जीवित रहने में मदद करती है। आइए आज हम आपको दुनिया के पांच सबसे बड़े भालू की जानकारी देते हैं क्योंकि इनके मुकाबले अन्य भालू काफी छोटे होते हैं।

#1 ध्रुवीय भालू ध्रुवीय भालू उत्तरी ध्रुव के आसपास पाए जाने वाले सबसे बड़े भालू हैं। इनका औसत वजन 350 से 680 किलोग्राम के बीच होता है। इनका शरीर मोटे सफेद फर से ढका होता है, जो इन्हें बर्फीले माहौल में छिपने में मदद करता है। ये मुख्य रूप से सील जैसे समुद्री जानवरों का शिकार करते हैं। ध्रुवीय भालू एक दिन में 100 किलोग्राम तक खाना खा सकते हैं।

#2 कोडीयैक भालू कोडीयैक भालू अमेरिका के अलास्का प्रांत के कोडीयैक द्वीप समूह में पाए जाने वाले सबसे बड़े भालू हैं। इनका औसत वजन 450 से 680 किलोग्राम के बीच होता है। इनका शरीर मोटे भूरे रंग के फर से ढका होता है। ये मुख्य रूप से सैल्मन मछलियां खाते हैं, लेकिन अन्य जानवर और पौधे भी इनके खाने का हिस्सा होते हैं। इनकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक हो सकती है।

#3 कामचटका ब्राउन भालू कामचटका प्रायद्वीप रूस में पाए जाने वाले कामचटका ब्राउन भालू भी बहुत बड़े होते हैं। इनका औसत वजन 300 से 600 किलोग्राम के बीच होता है। इनका शरीर मोटे भूरे रंग के फर से ढका होता है। ये मुख्य रूप से सैल्मन मछलियां खाते हैं, लेकिन अन्य जानवर और पौधे भी इनके खाने का हिस्सा होते हैं। इनकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक हो सकती है।

#4 ग्रिजली भालू ग्रिजली भालू उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले एक प्रकार के भूरे रंग के भालू होते हैं। इनका औसत वजन 270 से 680 किलोग्राम के बीच होता है। इनका शरीर मोटे भूरे रंग के फर से ढका होता है। ये मुख्य रूप से सैल्मन मछलियां खाते हैं, लेकिन अन्य जानवर और पौधे भी इनके खाने का हिस्सा होते हैं। इनकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक हो सकती है।