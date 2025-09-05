हरनाज संधू बड़े पर्दे पर मचा रहीं धूम, बताए अपनी सुंदरता और फिट शरीर के राज

2021 में भारत को 'मिस यूनिवर्स' का ताज जिताने वालीं हरनाज संधू अब बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं। वह टाइगर श्रॉफ के साथ 'बाघी 4' फिल्म में नजर आ रही हैं। इस फिल्म के 'ये मेरा हुस्न' गाने में हरनाज की अदाएं देखकर लोग उनके मुरीद हो गए हैं। अब इस अदाकारा ने अपनी सुंदरता और फिट शरीर के राज प्रशंसकों संग साझा किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनका वजन कैसे कम हुआ था।

वजह किस वजह से बढ़ा था हरनाज का वजन? भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स बनने के बाद हरनाज का वजन अचानक बढ़ गया था। इसके चलते उन्हें काफी ट्रोल किया गया था और उनका आत्मविश्वास भी कम हो गया था। वह सीलिएक रोग से पीड़ित हैं, जिसमें ग्लूटेन के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। इससे पाचन स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और अचानक वजन बढ़ जाता है। इस बीमारी के कारण हरनाज गेहूं नहीं खा सकतीं और एक ग्लूटेन-मुक्त डाइट का पालन करती हैं।

वजन घटाना इन एक्सरसाइज के जरिए घटाया वजन हरनाज ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने अपना वजन कैसे कम किया था। उन्होंने बताया, "जब मैंने बाघी 4 साइन की तो मुझे पता था कि मुझे स्क्रीन पर सुंदरता और ताकत, दोनों लानी होगी।" इसके बाद उन्होंने वजन घटाने की ठानी और महीनों तक कठोर एक्सरसाइज की। उनके रूटीन में मिश्रित मार्शल आर्ट, किकबॉक्सिंग और हथियार संचालन शामिल थे। उनका लक्ष्य फिट होने के साथ-साथ सहनशक्ति बढ़ाना और मानसिक अनुशासन सीखना भी था।

स्किनकेयर हरनाज ऐसे रखती हैं अपनी त्वचा का ख्याल एक मॉडल और अभिनेत्री होने के नाते हरनाज की त्वचा हमेशा चकदार और स्वस्थ होनी चाहिए। इसके लिए वह अपनी त्वचा की देखभाल को प्राथमिकता देती हैं। उन्होंने खुलासा किया, "मेरा रूटीन बहुत सरल है। त्वचा को क्लेंज करना, हाइड्रेट करना और सुरक्षित रखना।" वह कभी सनस्क्रीन इस्तेमाल करना नहीं भूलती हैं, ताकि उनकी त्वचा स्वस्थ रहे। इसके अलावा वह मेकअप से पहले चेहर पर बर्फ लगाती हैं, जिससे प्राकृतिक निखार आता है।