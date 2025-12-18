अक्षय कुमार की फिल्म में इस हीरोइन की एंट्री, 6 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाका 

रिपोर्ट

विद्या की हो गई फिल्म में एंट्री

हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक, अनीस की फिल्म में 2 अभिनेत्रियां नजर आएंगी, जिनमें से एक के लिए विद्या के नाम पर मोहर लग चुकी है। अभिनेत्री के किरदार से जुड़ी जानकारी तो बाहर नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि वो अक्षय संग फिर काम करने को बेहद उत्साहित हैं। दरअसल, विद्या और अक्षय के बीच असल में भी काफी अच्छी दोस्ती है। यही वजह है कि विद्या ने भी फिल्म के लिए हामी भरने में देर नहीं लगाई।