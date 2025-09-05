खाना बच जाए तो उससे बनाएं ये स्वादिष्ट स्नैक्स, बड़े ही चाव से खाएगा हर कोई

आमतौर पर लोग बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता बनाया जा सकता है? बचा हुआ खाना न केवल पैसे बचाता है, बल्कि इसे नए तरीके से परोसने से इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बचे हुए खाने को फिर से नया बना सकते हैं।

#1 पुलाव के वड़े पुलाव के वड़े एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए बचे हुए पुलाव को अच्छी तरह मसल लें, फिर उसमें थोड़ा बेसन, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नमक मिलाएं। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर गर्म तेल में तलें जब तक कि वे सुनहरे भूरे न हो जाएं। इन्हें गरमागर्म चाय या हरी चटनी के साथ परोसें। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है।

#2 सब्जी के परांठे अगर आपके पास बची हुई सब्जी है तो उससे परांठे बनाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। बची हुई सब्जी को अच्छे से मसल लें, फिर उसमें गेहूं का आटा, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा अजवाइन मिलाएं। इस मिश्रण को गूंधकर छोटे-छोटे गोले बनाएं और बेलकर तवे पर सेंक लें। ये परांठे न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि पौष्टिक भी हैं। इन्हें दही या अचार के साथ परोसें।

#3 खिचड़ी के कटलेट खिचड़ी के कटलेट एक अनोखा नाश्ता हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। बची हुई खिचड़ी को अच्छे से मसल लें, फिर उसमें थोड़ा बेसन, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और थोड़ा-सा बेसन मिलाएं। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर चपटा कर दें। अब इन्हें तवे पर सेंक लें। ये कटलेट कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें किसी भी चटनी या सॉस के साथ परोसा जा सकता है।