नाथन लियोन बनाम ग्लेन मैक्ग्रा: जानिए टेस्ट क्रिकेट में किसके आंकड़े हैं बेहतर
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के अनुभवी स्पिन गेंदबाज नाथन लियोन ने एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन अपने पहले ही ओवर में ओली पोप और बेन डकेट को आउट कर दिया। इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वह टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए और ग्लेन मैक्ग्रा को पीछे छोड़ दिया। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि लियोन और मैक्ग्रा में किसके आंकड़े बेहतर हैं?
विकेट
ऐसे रहे हैं लियोन के आंकड़े
लियोन ने 141 टेस्ट खेले हैं और 261 पारियों में 30.14 की औसत से 564 विकेट लिए हैं। उन्होंने 24 बार 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किए हैं। 5 मुकाबलों में उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर 10 विकेट चटकाए हैं। एशेज सीरीज में लियोन ने 32 टेस्ट में 29.43 की औसत से 112 विकेट लिए हैं। घरेलू सरजमी पर उनके नाम 270 विकेट है। 274 विकेट लियोन ने विदेशी धरती पर और 20 विकेट तटस्थ स्थानों पर लिए हैं।
गेंदबाजी
मैक्ग्रा के आंकड़ों पर एक नजर
मैक्ग्रा ने 124 टेस्ट की 243 पारियों में 563 विकेट लिए थे। उन्होंने 29 बार 5 विकेट हॉल लिए और 3 मुकाबलों की दोनों पारियों को मिलाकर 10 विकेट चटकाए। 30 एशेज टेस्ट में उनके नाम 20.92 की औसत से 157 विकेट थे। उन्होंने इस दौरान 10 बार 5 विकेट हॉल लिए। घरेलू सरजमीं पर इस खिलाड़ी के नाम 289 विकेट थे। 260 विकेट उन्होंने घर से बाहर लिए थे। 14 विकेट इस खिलाड़ी ने तथस्ट स्थानों पर लिए थे।
टेस्ट
लियोन से आगे अब सिर्फ शेन वॉर्न
ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में लियोन से ज्यादा विकेट अब सिर्फ शेन वॉर्न (708) के नाम हैं। इसके साथ ही लियोन टेस्ट इतिहास के छठे सबसे सफल विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उनसे आगे श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन (800), इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन (704), भारत के अनिल कुंबले (619) और इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड (604) हैं। इस साल की शुरुआत में लियोन एशिया में टेस्ट क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले गैर-एशियाई गेंदबाज बने थे।
ट्विटर पोस्ट
ऐसे लिया लियोन ने 564वां विकेट
And with that absolute beauty, Nathan Lyon has passed Glenn McGrath for Test wickets! 564 😱#Ashes | #MilestoneMoment | @nrmainsurance pic.twitter.com/wTofukUsYD— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025