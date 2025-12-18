दिल्ली कार धमाका: NIA ने एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया, अब तक 9 पकड़े गए

रिपोर्ट

यासिर के बारे में क्या-क्या पता है?

जांच में पता चला है कि यासिर ने आत्मघाती हमले को अंजाम देने के लिए शपथ ली थी। ये भी खुलासा हुआ है कि यासिर लगातार अन्य आरोपियों के संपर्क में बना हुआ था। इनमें उमर उन नबी भी शामिल है, जो बम धमाके में खुद मारा गया था। एजेंसी ने यासिर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जहां उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 26 दिसंबर तक NIA रिमांड पर भेज दिया है।