दिल्ली कार धमाका: NIA ने एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया, अब तक 9 पकड़े गए
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कश्मीर से एक और गिरफ्तारी की है। एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर निवासी यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया है। दिल्ली धमाके मामले में यह 9वीं गिरफ्तारी है। यासिर श्रीनगर के शोपियां का रहने वाला है। जांच के मुताबिक, वह न सिर्फ इस साजिश का हिस्सा था, बल्कि फिदायीन हमले को अंजाम देने की कसम भी खा चुका था।
रिपोर्ट
यासिर के बारे में क्या-क्या पता है?
जांच में पता चला है कि यासिर ने आत्मघाती हमले को अंजाम देने के लिए शपथ ली थी। ये भी खुलासा हुआ है कि यासिर लगातार अन्य आरोपियों के संपर्क में बना हुआ था। इनमें उमर उन नबी भी शामिल है, जो बम धमाके में खुद मारा गया था। एजेंसी ने यासिर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जहां उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 26 दिसंबर तक NIA रिमांड पर भेज दिया है।
धमाका
धमाके में मारे गए थे 15 लोग
10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 30 घायल हो गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे आतंकवादी हमला बताते हुए इसका संबंध जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल से बताया था। इस घटना की जांच NIA कर रही है, जिसमें फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय समेत देशभर से कई डॉक्टरों और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।