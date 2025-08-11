अशनीर ग्रोवर ने ऐसी डाइट और एक्सरसाइज रूटीन की मदद से घटाया था 10 किलो वजन

अशनीर ग्रोवर एक भारतीय व्यवसायी हैं, जो फिनटेक कंपनी भारतपे के पूर्व सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक के रूप में मशहूर हुए थे। इसके अलावा, वह सोनी टीवी के बिजनेस रियलिटी शो 'शार्क टैंक इंडिया' के पहले सीजन में जज और निवेशक के रूप में भी दिखाई दिए थे। शो के दौरान लोग उन्हें 'मोटा वाला शार्क' कहकर बुलाते थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने 10 किलो वजन कम किया था। आइए जानते हैं यह कैसे संभव हुआ।

अशनीर जिद और अनुशासन ने दिखाए परिणाम जब अशनीर को अहसास हुआ कि उनका वजन काफी बढ़ गया है तब उन्होंने अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने वजन घटाने का श्रेय 2 मुख्य सिद्धांतों को दिया, जो कि अनुशासन और जिद यानि दृढ़ संकल्प थे। वजन घटाने के लिए अशनीर ने अपनी जीवनशैली, डाइट और दिनचर्या में कुछ अहम बदलाव किए थे। सबसे पहले उन्होंने जंक फूड खाने की आदत बदली और एक्सरसाइज व पौष्टिक खान-पान को अपनाया।

डाइट कैसी थी अशनीर की डाइट? अशनीर ने बताया था कि वजन कम करने में पोषण ने एक अहम भूमिका निभाई थी। वैसे तो उन्होंने अपनी डाइट के बारे में पूरी जानकारी कभी साझा नहीं की थी। हालांकि, उनके खान-पान में कार्बोहाइड्रेट, लीन प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा से भरपूर संतुलित भोजन शामिल हुआ करता था। अशनीर का परिवर्तन हमें याद दिलाता है कि वजन घटाने के लिए ज्यादा उपायों की जरूरत नहीं है, बल्कि दैनिक अनुशासन की आवश्यकता है।

एक्सरसाइज कौन-सी एक्सरसाइज करते थे अशनीर? 10 किलो वजन घटाने के लिए अशनीर ने कोई जटिल एक्सरसाइज नहीं की थीं। उन्होंने रोजाना शारीरिक रूप से सक्रीय रहने को प्राथमिकता दी थी और नियमितता बनाए रखी थी। वह पैदल चलकर वसा को जलाने में सक्षम हुए थे। अशनीर ने इंच कम करने का भी उल्लेख किया है, जो सिर्फ वजन के बजाय शरीर की संरचना पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। उन्होंने अपने शाम के नाश्ते के समय को कसरत का समय बना लिया था।