त्योहारों के दौरान फूलों की लड़ियां बनाने का तरीका, लगेगा सुंदर

त्योहारों के दौरान घर को सजाने के लिए तरह-तरह के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इन फूलों से घर की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। खासतौर पर दिवाली पर लोग अपने घर के दरवाजे और मंदिर को फूलों से सजाते हैं, लेकिन फूलों की लड़ियां बनाने के लिए आपको महंगी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आज हम आपको कुछ आसान तरीके बताते हैं, जिनसे आप फूलों की लड़ियां खुद बना सकते हैं।

सामग्रियां फूलों की लड़ियां बनाने के लिए जरूरी चीजें फूलों की लड़ियां बनाने के लिए आपको ताजे फूलों की जरूरत होती है। इसके लिए आप अपने बगीचे से या फिर फूलों की दुकान से गुलाब, गेंदे, कनेर, चमेली और मोगरा जैसे फूल ले सकते हैं। इसके अलावा आपको सूती धागे, सूती डोरी, तार, कैंची, गोंद और सुई की भी जरूरत पड़ेगी। इन सामग्रियों की मदद से आप आसानी से फूलों की डोरियां बना सकते हैं।

तरीका फूलों की लड़ियां बनाने का तरीका सबसे पहले गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को डोरी पर इस तरह से बांधें, जैसे फूलों की माला बनाई जाती है। इसके बाद गेंदे के फूलों की डोरियां बनाएं। इसके लिए पहले डोरी पर गेंदे के फूलों को इस तरह बांधें, जिससे फूलों की लड़ियां आकर्षक दिखें। इसी तरह अन्य फूलों की डोरियां भी बनाएं। आप इन फूलों की लड़ियों को अपने घर के दरवाजे, मंदिर और दीवारों पर लगा सकते हैं।

समय फूलों की लड़ियां बनाने में लगने वाला समय फूलों की लड़ियां बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आप रोजाना थोड़े-थोड़े फूलों की लड़ियां बनाते हैं तो आपको एक घंटे में 5-6 लड़ियां तैयार हो जाएंगी। इससे आपका घर बहुत सुंदर लगेगा और त्योहारों का माहौल भी खुशगवार बनेगा। इसके अलावा आप इन फूलों की लड़ियों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे के रूप में भी दे सकते हैं। इससे न केवल आपका घर सुंदर लगेगा बल्कि त्योहारों का माहौल भी खास बनेगा।