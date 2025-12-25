बांग्लादेश: तारिक रहमान ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जिक्र किया, कहा- मेरे पास योजना है

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान गुरुवार को 17 साल बाद बांग्लादेश की धरती पर लौट आए। इस दौरान उन्होंने ढाका में एक जनसभा को संबोधित कर सुरक्षित बांग्लादेश बनाने का आह्वान किया। सुबह साढ़े 11 बजे शाहजलाल हवाई अड्डा पहुंचने के बाद तारिक बस से पूर्वांचल में बने जनसभा स्थल के लिए रवाना हो गए। इस दौरान रास्ते में कई किलोमीटर तक भीड़ ने उनका स्वागत किया।

संबोधन शांति का आह्वान किया तारिक ने पिछले दिनों की हिंसा को देखते हुए कहा, "हमें इस देश में शांति और व्यवस्था की रक्षा हर कीमत पर करनी होगी। किसी भी उकसावे के बावजूद हमें शांत रहना होगा।" उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी ही भविष्य में देश का नेतृत्व और देश का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा, "युवा पीढ़ी को आज ही इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना होगा, ताकि हम देश का सुंदर निर्माण कर सकें, मजबूत लोकतांत्रिक नींव और आर्थिक नींव पर खड़ा कर सकें।"

योजना मार्टिन लूथर किंग जूनियर को याद किया तारिक ने जनसभा में लोकतांत्रिक और मजबूत आर्थिक आधार पर देश के निर्माण पर जोर दिया और लगातार 3 बार कहा कि हम देश में शांति चाहते हैं। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग के कथन "मेरा एक सपना है' का हवाला देते हुए कहा, "मेरे पास एक योजना है।" देश निर्माण की अपनी योजना का जिक्र करते हुए तारिक रहमान ने कहा कि उन्हें हर व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है। इसके बाद ही योजना को लागू करना संभव होगा।

आंदोलन जुलाई-अगस्त में हुए आंदोलन को दूसरी आजादी बताया तारिक ने इस मौके पर 1971 की आजादी की तुलना जुलाई-अगस्त 2024 में हुए आंदोलन से की, जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्तापलट किया गया था। उन्होंने कहा, "इस प्यारी मातृभूमि को 1971 में लाखों शहीदों के रक्त से प्राप्त किया गया था। फिर 1990 में जनता ने तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब 5 अगस्त, 2024 को सभी वर्गों ने देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा की। आज बांग्लादेश के लोग बोलने का अधिकार फिर चाहते हैं।"

