बांग्लादेश में हिंदू युवक अमृत मंडल की पीट-पीटकर हत्या

बांग्लादेश में दीपू चंद्र के बाद एक और हिंदू की पीट-पीटकर हत्या, वसूली का आरोप लगाया

लेखन गजेंद्र 06:50 pm Dec 25, 202506:50 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मयमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद अब राजबारी जिले में एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या की गई है। घटना पांग्शा उपज़िला के हुसैनडांगा पुराने बाजार में बुधवार रात करीब 11 बजे घटी है। मृतक हिंदू युवक का नाम अमृत मंडल उर्फ सम्राट (29) है। पांग्शा मॉडल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी शेख मोइनुल इस्लाम ने गुरुवार को हत्या की पुष्टि की है।