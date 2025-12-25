बांग्लादेश में दीपू चंद्र के बाद एक और हिंदू की पीट-पीटकर हत्या, वसूली का आरोप लगाया
क्या है खबर?
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मयमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद अब राजबारी जिले में एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या की गई है। घटना पांग्शा उपज़िला के हुसैनडांगा पुराने बाजार में बुधवार रात करीब 11 बजे घटी है। मृतक हिंदू युवक का नाम अमृत मंडल उर्फ सम्राट (29) है। पांग्शा मॉडल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी शेख मोइनुल इस्लाम ने गुरुवार को हत्या की पुष्टि की है।
हत्या
सम्राट पर जबरन वसूली का आरोप लगाकर हमला
डेली स्टार ने पुलिस के हवाले से बताया कि सम्राट ने 'सम्राट वाहिनी' नामक समूह बनाया था, जिसके जरिए वह वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। जुलाई-अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद सम्राट भारत आ गया और यहां छिपने के बाद हाल में घर लौटा था। पुलिस ने बताया कि बुधवार को वह गांव के निवासी शाहिदुल इस्लाम से जबरन वसूली करने पहुंचा था। घरवालों के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने सम्राट को पकड़ लिया।
जांच
सम्राट के ऊपर हत्या समेत कई मामले दर्ज
पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने सम्राट को काफी पीटा, जबकि उसका साथी सलीम फरार हो गया। सम्राट को स्वास्थ केंद्र ले जाया गया, जहां गुरुवार दोपहर को उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, सम्राट के ऊपर पांग्शा पुलिस थाने में 2 मामले दर्ज हैं, जिसमें एक हत्या का मामला है। पुलिस ने जांच में उसके साथी सलीम को एक पिस्तौल और एक सिंगल-शॉट बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद इलाके में तनाव है।