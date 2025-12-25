LOADING...
'तू मेरी मैं तेरा...रिव्यू': जनता ने कार्तिक आर्यन को किया पास, पर फिल्म को बताया 'बकवास'

लेखन नेहा शर्मा
Dec 25, 2025
06:21 pm
क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रोमांस से भरी इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता थी। हालांकि, रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म देखकर जनता ने एक्स पर क्या कहा, आइए जानते हैं।

प्रतिक्रिया

कार्तिक शानदार, पर फिल्म को झेलना नहीं आसान

फिल्म देख ज्यादातर लोगों का कहना है कि निर्देशक ने नई प्लेट में पुराना खाना परोस दिया है। जनता के मुताबिक, फिल्म घिसे-पिटे फॉर्मूले पर बनी है। नाम नया है, कहानी वही पुरानी है। कुछ का कहना है कि कार्तिक ने फिल्म में बढ़िया काम किया है, पर फिल्म को झेलना मुश्किल है, क्योंकि इसकी कहानी बिल्कुल वाहियात है। कुछ ने इसे पैसों और समय की बर्बादी बताया तो कुछ ने कहा कि ये अपने नाम की तरह उबाऊ है।

क्या बोली जनता?

तारीफ

कुछ चेहरे पर मुस्कान भी छोड़ गई फिल्म

उधर कुछ फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'फिल्म चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए।' कुछ ने तो इसे साल का सबसे बड़ा सरप्राइज बताते हुए कहा कि फिल्म सिर्फ हंसी-खुशी की नहीं है, बल्कि दिल को छू लेने वाली और परिवार की अहमियत को दिखाने वाली कहानी भी है। एक ने लिखा, 'फिल्म बड़ी सहजता से चलती है और शुरू से लेकर अंत तक दिलचस्पी बनाए रखती है।'

सराहना

नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ भी लूट रहे वाहवाही

इस फिल्म को समीक्षकों से भी मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। कार्तिक की फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' वाले निर्देशक समीर विद्वांस ने ही इस फिल्म का निर्देशन किया है। अनन्या से कहीं ज्यादा फिल्म में कार्तिक के अभिनय की तारीफ हो रही है। नीना गुप्ता ने कार्तिक की मां तो जैकी श्रॉफ ने अनन्या के पिता का किरदार निभाया है। दोनों ने जनता का दिल जीत लिया है। इसमें 'सात समंदर पार' गाने का रीमेक वर्जन भी खूब चर्चा में है।

कहानी

क्या है फिल्म की कहानी?

कहानी रे (कार्तिक) और रूमी (अनन्या) के इर्द-गिर्द घूमती है। रे एक आजाद ख्याल युवक है, जो भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना पसंद करता है, वहीं रूमी भावनात्मक रूप से परिपक्व है, प्यार में भरोसा रखती है और अपने परिवार से गहराई से जुड़ी है। एक ट्रिप के दौरान दोनों की मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है, जब रे शादी का प्रस्ताव रूमी के सामने रखता है।

