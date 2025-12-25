'तू मेरी मैं तेरा...रिव्यू': जनता ने कार्तिक आर्यन को किया पास, पर फिल्म को बताया 'बकवास'

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रोमांस से भरी इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता थी। हालांकि, रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म देखकर जनता ने एक्स पर क्या कहा, आइए जानते हैं।

प्रतिक्रिया कार्तिक शानदार, पर फिल्म को झेलना नहीं आसान फिल्म देख ज्यादातर लोगों का कहना है कि निर्देशक ने नई प्लेट में पुराना खाना परोस दिया है। जनता के मुताबिक, फिल्म घिसे-पिटे फॉर्मूले पर बनी है। नाम नया है, कहानी वही पुरानी है। कुछ का कहना है कि कार्तिक ने फिल्म में बढ़िया काम किया है, पर फिल्म को झेलना मुश्किल है, क्योंकि इसकी कहानी बिल्कुल वाहियात है। कुछ ने इसे पैसों और समय की बर्बादी बताया तो कुछ ने कहा कि ये अपने नाम की तरह उबाऊ है।

ट्विटर पोस्ट यूजर का पोस्ट Tu Meri Main Tera, Main Tera Tu Meri नाम नया है, कहानी वही पुरानी—

विदेश में मुलाकात, गाने, प्यार, दूरी,

माता-पिता की शर्तें और आखिर में मिल जाना।



रोमांस कम, फॉर्मूला ज़्यादा।

दिल नहीं छूती, बस याद दिलाती है कि बॉलीवुड अब भी रिस्क से डरता है।

ट्विटर पोस्ट क्या बोली जनता? What an Absolutely Stupid film #TuMeriMainTeraMainTeraTuMeri is!!

Such a downfall story after #SatyapremKiKatha 💔

Loved Kartik, Loved the Visuals. But such a bad film! 😭😭

तारीफ कुछ चेहरे पर मुस्कान भी छोड़ गई फिल्म उधर कुछ फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'फिल्म चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए।' कुछ ने तो इसे साल का सबसे बड़ा सरप्राइज बताते हुए कहा कि फिल्म सिर्फ हंसी-खुशी की नहीं है, बल्कि दिल को छू लेने वाली और परिवार की अहमियत को दिखाने वाली कहानी भी है। एक ने लिखा, 'फिल्म बड़ी सहजता से चलती है और शुरू से लेकर अंत तक दिलचस्पी बनाए रखती है।'

ट्विटर पोस्ट यूजर ने की फिल्म की तारीफ #TuMeriMainTeraMainTeraTuMeri – Detailed Review

⭐️⭐️⭐️✨(3.5/5)

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri turns out to be one of the biggest and most pleasant surprises of the year—a film that may look like a regular rom-com on the surface, but gradually unfolds into a deeply emotional…