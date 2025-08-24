वोलोडिमीर जेलेंस्की कर सकते हैं भारत का दौरा, राजदूत बोले- दोनों पक्ष तैयारियां कर रहे

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की जल्द ही भारत आ सकते हैं। भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक ने कहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के भारत आने की संभावना है और तारीख को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा चल रही है। इससे पहले अगस्त, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा की थी। तब उन्होंने जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया था। यूक्रेन में युद्धविराम प्रयासों के लिहाज से भी ये घोषणा अहम है।

बयान राजदूत बोले- जेलेंस्की के दौरे की तैयारी की जा रही पत्रकारों से बात करते हुए पोलिशचुक ने कहा कि जेलेंस्की के दौरे की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा, "भारतीय प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया है। दोनों पक्ष इस पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की निश्चित रूप से भारत आएंगे। यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी उपलब्धि होगी। हम एक निश्चित तारीख पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं।"

बयान राजदूत ने कहा- शांति वार्ता में भारत की अहम भूमिका भारत में यूक्रेन के राजदूत ने कहा, "भारत और यूक्रेन के बीच भविष्य की रणनीतिक साझेदारी को लेकर जो घोषणा हुई है, उस पर विश्वास कीजिए, इसमें हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं।" उन्होंने कहा कि भारत युद्ध में तटस्थ नहीं है, लेकिन शांति, कूटनीति और राजनीतिक वार्ता का दृढ़ता से समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि कीव मास्को के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के कारण संभावित शांति वार्ता में नई दिल्ली को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देखता है।