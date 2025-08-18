डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- युद्ध समाप्त होने की "उचित संभावना"

बयान यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन बना रहेगा- ट्रंप ट्रंप ने कहा कि आज की बैठक का परिणाम चाहे जो भी हो, यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन बना रहेगा। एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा, "क्या यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन का यह अंत है? आज की बैठक में समझौता होगा या नहीं?" ट्रंप ने जवाब दिया, "मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता। यह कभी भी अंत नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं और हम इसे रोकना चाहते हैं। इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि यह अंत है।"

बयान रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त होने की "उचित संभावना" ट्रंप ने कहा कि अगर जेलेंस्की और पुतिन के बीच त्रिपक्षीय बैठक होती है, तो रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त होने की "उचित संभावना" है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अगर आज सब ठीक रहा, तो हम त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा करने पर युद्ध समाप्त होने की उचित संभावना होगी।" उन्होंने आगे कहा कि पुतिन भी इसे समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इससे थक चुकी है। हम इसे समाप्त करवाएंगे।"

बयान यूरोप शांति सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा- ट्रंप ट्रंप ने संभावित शांति समझौते को बनाए रखने में मदद के लिए यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया। ट्रंप ने कहा, "हम आपको इसकी जानकारी देंगे, शायद आज बाद में।" उन्होंने कहा कि यूरोप शांति सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा, लेकिन अमेरिका भी इसमें शामिल होगा। उन्होंने कहा, "वे रक्षा की पहली पंक्ति हैं, क्योंकि वे (यूरोप) वहां हैं। लेकिन हम उनकी मदद करेंगे। साथ ही, हम इसमें शामिल भी होंगे।"

विरोध रूस पहले ही कर चुका है विरोध रूस पहले ही यूक्रेन में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) की सैन्य टुकड़ियों की तैनाती का विरोध कर चुका है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने सोमवार को एक बयान में कहा था, "हम यूक्रेन में NATO सैन्य टुकड़ियों की उपस्थिति से जुड़े किसी भी परिदृश्य को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने के अपने बार-बार व्यक्त किए गए रुख की पुष्टि करते हैं, क्योंकि इससे संघर्ष के अनियंत्रित रूप से बढ़ने और अप्रत्याशित परिणामों का खतरा है।"

सुरक्षा यूक्रेन ने की सुरक्षा की गारंटी की मांग शांति समझौता में सुरक्षा की गारंटी पर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को सबसे पहले एक मजबूत सेना चाहिए, जिसमें हथियार, लोग, प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी शामिल हो। उन्होंने आगे कहा कि यह सब "बड़े देशों" जैसे अमेरिका और अन्य सहयोगियों पर निर्भर करेगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर अमेरिका और उसके NATO सहयोगियों के बीच चर्चा जारी है। उन्होंने कहा, "हम आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम उन्हें बहुत अच्छी सुरक्षा देंगे।"

चुनाव यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव कराने को तैयार जेलेंस्की यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ उनके देश का संघर्ष समाप्त होने के बाद वह राष्ट्रपति चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष जारी रहने के दौरान चुनाव कराना संभव नहीं है, यह रुख उन्होंने पहले भी सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, "हमें हर जगह युद्धविराम की जरूरत है। युद्ध के मैदान में, आसमान में और समुद्र में, ताकि लोगों के लिए लोकतांत्रिक, खुले और कानूनी चुनाव कराना संभव हो सके।"