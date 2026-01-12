गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 के विजेताओं का ऐलान, 16 साल के ओवेन कूपर ने रचा इतिहास

गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 के विजेताओं की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोहों में से एक गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स हर साल उन फिल्मों, वेब सीरीज और कलाकारों को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय, दमदार कहानी और बेहतरीन तकनीक से दर्शकों को प्रभावित किया है तो आइए जानते हैं गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 के उन विजेताओं के बारे में, जिन्होंने अपनी मेहनत, हुनर और लगन से इस प्रतिष्ठित मंच पर जीत का परचम लहराया।

इतिहास मात्र 16 साल की उम्र में ओवेन कूपर ने जीता अपना पहला गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड जीन स्मार्ट ने टीवी सीरीज 'हैक्स' के लिए म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तो सेठ रोजन ने 'द स्टूडियो' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अभिनेता नोआ वाइल को 'द पिट्ट' के लिए टीवी सीरीज-ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड से नवाजा गया, लेकिन इस समारोह की सबसे बड़ी जीत 16 साल के ओवेन कूपर की रही, जिन्होंने सीरीज 'एडोलसेंस' के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है।

रिकॉर्ड 16 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त, ओवेन कूपर ने क्रिस कोलफर को पछाड़ा ओवेन की यह जीत इसलिए भी खास है, क्योंकि वह इस श्रेणी में अवॉर्ड जीतने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के अभिनेता बन गए हैं। उन्होंने 'ग्ली' फेम क्रिस कोलफर का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल, क्रिस ने साल 2010 में 20 साल की उम्र में यह पुरस्कार जीता था। अपना पहला गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड लेते समय ओवेन कूपर काफी भावुक नजर आए। उन्होंने अपनी सीरीज की टीम और परिवार का शुक्रिया अदा किया।

