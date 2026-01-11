श्रीलंका ने तीसरे टी-20 में पाकिस्तान को 14 रन से हराया, सीरीज 1-1 से हुई बराबर 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दासुन शनाका ने 9 गेंदों में 34 रन बना दिए। उनके बल्ले से 5 छक्के निकले। कुसल मेंडिस ने 16 गेंदों में 30 रन बनाए। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3 ओवर में 54 रन खर्च करते हुए सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जवाब में पाकिस्तान के कप्तान आघा सलमान ने 12 गेंद में 45 रन की धमाकेदार पारी खेली। हालांकि, टीम को जीत नहीं दिला सके।

धमाकेदार श्रीलंका के बल्लेबाजों ने खेली ताबड़तोड़ पारियां श्रीलंका के लिए कामिल मिशारा ने सिर्फ 8 गेंदों में 20 रन बना डाले। उनके बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 250 की रही। मेंडिस ने 2 चौके और 2 छक्के जड़े। उनकी स्ट्राइक रेट 187.50 की रही। धनंजय डिसिल्वा ने 15 गेंदों में 22 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 146.57 की रही। जेनिथ लियानागे ने 8 गेंदों में 22 रन जड़ दिए।

घातक वनिंदु हसरंगा ने की घातक गेंदबाजी वनिंदु हसरंगा ने मैच में शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 3 ओवर में 35 रन देते हुए 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उनकी इकॉनमी रेट 11.70 की रही। हसरंगा भले ही महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 5वां 4 विकेट हॉल रहा। उन्होंने अब तक 92 मुकाबले खेले हैं और 15.68 की उम्दा औसत के साथ 151 विकेट लेने में सफल रहे हैं।

