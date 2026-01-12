भारतीय रेलवे ने आज से बदले टिकट बुकिंग के नियम, जानिए क्या हुआ बदलाव 

भारतीय रेलवे ने आज (12 जनवरी) से टिकट बुकिंग के नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब IRCTC से रिजर्व टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए आधार से जुड़ा अकाउंट होना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। इस फैसले का उद्देश्य टिकट बुकिंग का फायदा असली यात्रियों को मिले और दलालों द्वारा सिस्टम के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। यह बदलाव एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के पहले दिन से लागू हुआ है।

बुकिंग विंडो आज से आधार यूजर्स के लिए बदली बुकिंग विंडो आज से एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के पहले दिन सिर्फ आधार कार्ड से सत्यापित IRCTC यूजर ही ऑनलाइन रिजर्व टिकट बुक कर सकेंगे। अब सुबह 08:00 बजे से लेकर रात 12:00 बजे तक केवल आधार-ऑथेंटिकेटेड यूजर ही जनरल रिजर्वेशन कर पाएंगे। पहले यह सुविधा सीमित समय के लिए थी, लेकिन अब यह पूरे दिन लागू कर दी गई है। रेलवे का मानना है कि इससे टिकटों की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी।

नया सिस्टम फेज में लागू किया गया नया सिस्टम रेलवे ने इस बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। 29 दिसंबर से यह समय 12:00 बजे तक था, 5 जनवरी से 04:00 बजे तक किया गया और अब 12 जनवरी से इसे पूरी तरह रात 12:00 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि आज से पूरे दिन केवल आधार-लिंक्ड अकाउंट से ही ऑनलाइन टिकट बुक होंगे। हालांकि, कंप्यूटरीकृत PRS काउंटर से टिकट लेने के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

