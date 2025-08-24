नोएडा दहेज हत्या मामला: पुलिस ने हिरासत से भागे आरोपी पति को पैर में मारी गोली

घटना

क्या है एनकाउंटर की पूरी घटना?

पुलिस के अनुसार, विपिन को पूछताछ के लिए कासना पुलिस थाने में लाया जा रहा था। उसी दौरान वह पुलिसकर्मी को धक्का देकर भाग निकला। पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ने के लिए सिरसा चौराहे तक पीछा किया। इस दौरान विपिन ने पुलिसकर्मियों पर हमले का भी प्रयास किया। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली मार दी। इससे वह मौके पर ही गिर गया और फिर पुलिसकर्मियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया।