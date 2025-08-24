नोएडा दहेज हत्या मामला: पुलिस ने हिरासत से भागे आरोपी पति को पैर में मारी गोली
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 36 लाख रुपये के दहेज के लिए अपनी पत्नी निक्की की जलाकर हत्या करने वाले आरोपी पति विपिन भाटी ने रविवार को पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली मार दी और उसे दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है।
घटना
क्या है एनकाउंटर की पूरी घटना?
पुलिस के अनुसार, विपिन को पूछताछ के लिए कासना पुलिस थाने में लाया जा रहा था। उसी दौरान वह पुलिसकर्मी को धक्का देकर भाग निकला। पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ने के लिए सिरसा चौराहे तक पीछा किया। इस दौरान विपिन ने पुलिसकर्मियों पर हमले का भी प्रयास किया। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली मार दी। इससे वह मौके पर ही गिर गया और फिर पुलिसकर्मियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया।