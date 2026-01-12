गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026: मंच पर छाईं प्रियंका चोपड़ा, निक जोनास संग एंट्री ने लूटी महफिल

गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 में एक बार फिर ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा का जादू सिर चढ़कर बोला। रेड कार्पेट पर अपने पति और पॉप स्टार निक जोनास के साथ प्रियंका ने जैसे ही कदम रखा, सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। जहां एक तरफ प्रियंका के लुक और निक के साथ उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री ने वाहवाही लूटी, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका ने 'ब्लैकपिंक' की मशहूर के-पॉप स्टार लिसा संग स्टेज साझा कर अपने प्रशंसकों को एक बड़ा सरप्राइज दिया।

एंट्री गोल्डन ग्लोब मंच पर 'देसी गर्ल' का देसी अंदाज गोल्डन ग्लोब 2026 के मंच पर जब प्रियंका और 'ब्लैकपिंक' की लिसा एक साथ पुरस्कार देने पहुंचीं तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रियंका ने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया और मंच पर आते ही हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए 'नमस्ते' कहा। उनकी इस सादगी ने भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मंच पर दोनों सितारों के बीच कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिली। गोल्डन ग्लोब के मंच से प्रियंका के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

घोषणा मंच से क्या बोलीं प्रियंका? प्रियंका ने कहा, "हमें ये पुरस्कार प्रदान करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है, वहीं लिसा ने भी नामांकित कलाकारों की जमकर तारीफ की। इसके बाद दोनों ने मिलकर टीवी ड्रामा श्रेणी में नोआ वाइल के नाम की घोषणा की और उन्हें ट्रॉफी सौंपी। समारोह की होस्ट निक्की ग्लेजर मजाकिया अंदाज में बोलीं, "यहां 2 हसीनाएं हैं, एक 'द व्हाइट लोटस' (लिसा की सीरीज) में काम कर रही है और एक ने 'व्हाइट निक जोनास' से शादी की है।"

मौजूदगी गोल्डन ग्लोब में प्रियंका चोपड़ा की हैट्रिक प्रियंका अब गोल्डन ग्लोब की एक नियमित सदस्य बन चुकी हैं। ये तीसरा मौका था, जब उन्होंने इस प्रतिष्ठित मंच पर पुरस्कार प्रदान किया। इससे पहले प्रियंका ने साल 2017 और 2020 में भी अवॉर्ड दिया था, जो उनकी वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। प्रियंका और लिसा ने पहली बार साथ आकर गोल्डन ग्लोब के मंच पर इतिहास रच दिया। इसे बॉलीवुड और के-पॉप का अब तक का सबसे बड़ा मिलन माना जा रहा है।