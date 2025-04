#VegdaJi, ek mahan योद्धा ⚔️ and a Fearless Warrior of the battle of mighty #Somnath 🙏🏼#HarHarMahadev 🙌🏽



Releasing Worldwide in Cinemas on 16th May, 2025



Produced by: @kanuchauhan07 @ChauhanStudios

Worldwide release by: @PanoramaMovies@vivekoberoi #AkankshaSharma… pic.twitter.com/nNk6WPOluS