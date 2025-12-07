'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना ने मारी बाजी, फरहाना भट्ट को हराकर अपने नाम की ट्रॉफी
क्या है खबर?
'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले आखिरकार अपने विजेता तक पहुंच गया है और इस बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है टीवी स्टार गौरव खन्ना ने। अपने शानदार सफर, दमदार खेल और बेबाक अंदाज के दम पर गौरव ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि कड़े मुकाबले में बाकी प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए शो का ताज भी अपने नाम कर लिया। गौरव के शांत स्वभाव, समझदारी और रणनीति ने साबित कर दिया कि वो ट्रॉफी के असली हकदार थे।
मुकाबला
काैन-कौन था टॉप 5 में शामिल?
7 दिसंबर को 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले हुआ। कई महीनों के रोमांचक सफर के बाद आखिरकार शो को अपना विजेता मिल गया है। शो के टॉप 5 प्रतियोगियों में प्रणित मोरे, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और तान्या मित्तल शामिल थीं। अब आखिरकार सबको पीछे छोड़ते हुए गौरव ने शो का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्हें ट्रॉफी के अलावा 50 लाख रुपये धनराशि इनाम में मिली है, वहीं फरहाना भट्ट शो की रनर अप रहीं।
गुस्सा
बसीर अली पर भड़के सलमान
शो के फिनाले में यूं तो सभी प्रतियोगियों ने रंग जमाने की कोशिश की, लेकिन बसीर अली को सलमान खान ने जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने 'बिग बॉस 19' की बुराई के लिए बसीर को आड़े हाथों लिया। सलमान ने बसीर को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा, "जिस शो ने आपको इतना दिया, आप उसी की बाहर बुराई कर रहे हैं।" उधर फिनाले के दौरान एक पल ऐसा भी आया, जब सलमान दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को याद कर रो पड़े।
धमाल
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे समेत ये बने शो के मेहमान
'बिग बॉस 19' फिनाले में अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन ने शिरकत की। दोनों अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का प्रचार करने पहुंचे। कार्तिक और अनन्या के अलावा ग्रैंड फिनाले में करण कुंद्रा, सनी लियोनी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भी बतौर मेहमान धमाकेदार एंट्री की। उधर अभिषेक बजाज और अशनूर कौर की डांस परफॉर्मेंस ने शो में चार चांद लगा दिए, वहीं अमाल मलिक की मीठी आवाज ने भी समा बांध दिया।
बिग बॉस
कब आया था 'बिग बॉस' का पहला सीजन?
'बिग बॉस' भारत के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शोज में से एक है। ये अमेरिकी रियलिटी शो 'बिग ब्रदर' के फॉर्मेट पर आधारित है, जिसमें प्रतियोगियों को एक बंद घर में 24 घंटे कैमरों की निगरानी में रखा जाता है। पूरा नियंत्रण घर के मालिक 'बिग बॉस' के हाथों में होता है, जिनकी मौजूदगी सिर्फ उनकी प्रभावशाली आवाज के जरिए महसूस की जाती है। 'बिग बॉस' का सफर साल 2006 में शुरू हुआ था। पिछले सीजन के विजेता करणवीर मेहरा थे।