नेटफ्लिक्स-वार्नर ब्रदर्स डील का भारतीय सिनेमाघरों पर क्या पड़ेगा असर? MAI ने दी यह चेतावनी 

हॉलीवुड फिल्में

थिएटरों के लिए नहीं मिलेंगी हॉलीवुड फिल्में

MAI ने कहा कि यह डिज्नी द्वारा फॉक्स को 71 अरब डॉलर (करीब 6,400 अरब रुपये) में खरीदने के बाद सबसे बड़े मनोरंजन सौदों में से एक है। यह रिलीज के लिए उपलब्ध टाइटल्स की संख्या को कम करने का जोखिम पैदा करता है। नेटफ्लिक्स की ओर से वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का 83 अरब डॉलर (करीब 7,500 अरब रुपये) का अधिग्रहण डिस्कवरी ग्लोबल के विभाजन के बाद हुआ है। यह हॉलीवुड कंटेंट के थिएटर प्रदर्शनों को प्राथमिकता नहीं देता है।