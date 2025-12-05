'बिग बॉस 19' फिनाले की घड़ी नजदीक, जानिए पसंदीदा प्रतियोगी को वोट करने की प्रक्रिया

'बिग बॉस 19' फिनाले की घड़ी नजदीक, जानिए पसंदीदा प्रतियोगी को वोट करने की प्रक्रिया
क्या है खबर?
सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने फिनाले से सिर्फ 2 दिन दूर है। 7 दिसंबर यानी रविवार को पता चल जाएगा कि जनता के वोटों के आधार पर किस प्रतियोगी को विजेता की उपाधि मिलेगी। ताजा एपिसोड में आखिरी नॉमिनेशन टास्क देखने को मिला। जनता द्वारा सबसे कम वोट मिलने के चलते मालती चाहर को फिनाले से ठीक पहले बेघर कर दिया गया। जानिए टॉप 5 प्रतियोगी कौन हैं और उन्हें कैसे वोट किया जा सकता है।
टॉप 5
'बिग बॉस 19' के टॉप 5 प्रतियोगी
'बिग बॉस 19' को आखिरकार टॉप 5 प्रतियोगी मिल गए हैं। गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और अमाल मलिक को जनता का सबसे ज्यादा प्यार मिला, जिसकी बदौलत उन्होंने फिनाले में अपनी जगह पक्की की। बता दें कि गौरव ने पहले ही 'टिकट टू फिनाले' को जीतकर फिनाले वीक में अपनी जगह बना ली थी। हालांकि, कुछ लोगों ने मालती के निष्कासन पर निराशा जाहिर की है। उनका मानना है कि वह फिनाले की मजबूत दावेदार थीं।
वोटिंग
टॉप 5 प्रतियोगियों के लिए वोटिंग प्रक्रिया
पसंदीदा प्रतियोगी को जिताने के लिए वोटिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। उपयोगकर्ता को मोबाइल में प्ले स्टोर से जियो हॉटस्टार ऐप इंस्टॉल करने के बाद लॉग-इन करना होगा। 'बिग बॉस 19' पेज के वोट सेक्शन में जाना होगा। यहां क्लिक करते ही पांचों फाइनलिस्ट की फोटो आएगी। पसंदीदा प्रतियोगी की तस्वीर पर क्लिक करते हुए वोट किया जा सकता है। प्रति यूजर को 99 वोट डालने का अधिकार मिला है। वोटिंग लाइन 7 दिसंबर, सुबह 10 बजे तक खुली हैं।