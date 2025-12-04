गौरव खन्ना पर भड़की सोशल मीडिया की जनता

'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना की फिसली जुबान तो भड़के लोग, कहा- शर्म आनी चाहिए...

लेखन ज्योति सिंह 11:21 am Dec 04, 202511:21 am

क्या है खबर?

चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने ग्रैंड फिनाले से बस कुछ कदम दूर है। विजेता चुने जाने से पहले, निर्माताओं ने पांचों फाइनलिस्ट को ओपन माइक सेशन का मौका दिया। इस टास्क में न सिर्फ घरवालों ने, बल्कि कॉमेडियन कुल्लू, सुमैरा शेख और गुरलीन पन्नू ने भी हिस्सा लिया। स्टैंड-अप के दौरान जब गौरव खन्ना की बारी आई तो उन्होंने फरहाना भट्‌ट के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि वह लोगों के निशाने पर आ गए हैं।