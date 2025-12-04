'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना की फिसली जुबान तो भड़के लोग, कहा- शर्म आनी चाहिए...

LOADING...
गौरव खन्ना पर भड़की सोशल मीडिया की जनता

लेखन ज्योति सिंह
Dec 04, 2025
11:21 am
क्या है खबर?

चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने ग्रैंड फिनाले से बस कुछ कदम दूर है। विजेता चुने जाने से पहले, निर्माताओं ने पांचों फाइनलिस्ट को ओपन माइक सेशन का मौका दिया। इस टास्क में न सिर्फ घरवालों ने, बल्कि कॉमेडियन कुल्लू, सुमैरा शेख और गुरलीन पन्नू ने भी हिस्सा लिया। स्टैंड-अप के दौरान जब गौरव खन्ना की बारी आई तो उन्होंने फरहाना भट्‌ट के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि वह लोगों के निशाने पर आ गए हैं।

निशाना

गौरव ने फरहाना पर साधा निशाना

स्टैंड-अप के दौरान गौरव ने फरहाना के लिए कहा, "वो चीजों को अलग नजरिए से देखती है। वो चाहती है कि यहां जितने भी हम बैठे हैं, वो यहां पर भी उनको जॉब ऑफर देती है। शुरुआत में अगर आपने शो देखा हो, तो हमारा एक बहुत ही फ्री दोस्त था (अभिषेक) बजाज। उसको फरहाना ने एक चौंका देने वाला ऑफर दिया कि एक हफ्ते का बॉयफ्रेंड बनेगा क्या? लेकिन वो ऑफर बाद में ट्रांसफर हुआ बसीर (अली) को।"

प्रतिक्रिया

गौरव की टिप्पणी पर भड़के लोग

एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद लोग गौरव पर भड़क गए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'मुझे यह मजाक नहीं लगा। उन्होंने मजाक के नाम पर फरहाना का चरित्र हनन करते हुए, सरासर अपमानजनक व्यवहार किया है।' दूसरे ने लिखा, 'इस आदमी में क्या गड़बड़ है? शो का सबसे घिनौना व्यक्तित्व!!' एक अन्य ने लिखा, 'मेकर्स और सलमान खान को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने इसपर टिप्पणी नहीं की।' बता दें कि 'बिग बॉस 19' का फिनाले 7 दिसंबर को है।

