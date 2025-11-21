तान्या मित्तल की अमीरी बातों का खुलासा

'बिग बॉस 19': तान्या मित्तल की अमीरी में कितनी सच्चाई? घर में पहुंचे भाई ने बताया

लेखन ज्योति सिंह 10:53 am Nov 21, 202510:53 am

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में फैमिली वीक चल रहा है, जिसमें घरवालों के परिजन आ रहे हैं और घर का माहौल भावनाओं से भरा है। ताजा एपिसोड में तान्या मित्तल के छोटे भाई ने 'बिग बॉस 19' में प्रवेश किया। घरवालों के अलावा, जनता भी इंतजार कर रही थी कि तान्या की अमीरी बातों का सच उनके घरवालों द्वारा सामने आए। आइए जानते हैं कि तान्या की अमीरी बातों पर उनके भाई ने क्या कहा है।