'बिग बॉस 19': तान्या मित्तल की अमीरी में कितनी सच्चाई? घर में पहुंचे भाई ने बताया
क्या है खबर?
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में फैमिली वीक चल रहा है, जिसमें घरवालों के परिजन आ रहे हैं और घर का माहौल भावनाओं से भरा है। ताजा एपिसोड में तान्या मित्तल के छोटे भाई ने 'बिग बॉस 19' में प्रवेश किया। घरवालों के अलावा, जनता भी इंतजार कर रही थी कि तान्या की अमीरी बातों का सच उनके घरवालों द्वारा सामने आए। आइए जानते हैं कि तान्या की अमीरी बातों पर उनके भाई ने क्या कहा है।
शिकायत
तान्या ने भाई से घरवालों की शिकायत की
'बिग बॉस 19' का प्रोमो आया है, जिसमें तान्या अपने भाई से कहते दिखी हैं कि शहबाज के साथ सभी घरवालों को उनकी अमीरी पर शक है। इस पर तान्या के भाई, शहबाज से कहते हैं, "आप हमारे यहां आमंत्रित हैं। मैं खुद आपको टिकट भेज दूंगा, हमारी हवेली पर।" तान्या अपने भाई से कहती हैं, "अच्छा बताओ सोलर की फैक्ट्री है न? जनरेटर की फैक्ट्री है न?" इस पर उनके भाई हामी भरते नजर आते हैं।
ट्विटर पोस्ट
सवाल
प्रणित मोरे ने लिफ्ट को लेकर पूछा सवाल
'बिग बॉस 19' में तान्या कई बार कहती आई हैं कि उनके घर के किचन में लिफ्ट है। जब उनके भाई घर में पहुंचे, तो प्रणित मोरे ने इसकी सच्चाई जाननी चाही। प्रणित के सवाल पर उनके भाई ने कहा, "हमारे परिवार और घर में बहुत लोग हैं। उन्हें जरूरत है। यह बहुत आम बात है, क्योंकि 3-4 फ्लोर होंगे तो लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी।" बता दें कि तान्या की अमीरी बातों को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया है।
ट्विटर पोस्ट
November 20, 2025