'बिग बॉस 19': अमाल मलिक बीच शो में होंगे बाहर, डबल एविक्शन का गिरेगा बम

लेखन ज्योति सिंह
Oct 24, 2025
07:01 pm
क्या है खबर?

मशहूर म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक इन दिनों 'बिग बॉस 19' में छाए हुए हैं। वैसे तो वह इस हफ्ते के नॉमिनेशन से पूरी तरह सेफ हैं, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो वह शो से बाहर आने वाले हैं। इसके अलावा इस हफ्ते एक प्रतियोगी का बाहर होना तय है। यह देखने के बाद कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' से इस हफ्ते 2 सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।

वजह

इस वजह से बाहर होंगे अमाल

'बीबी तक' एक्स पेज के मुताबिक, 'अमाल बिग बॉस 19 से बाहर हो रहे हैं। इसका कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है।' इस बीच अमाल के पिता डब्बू मलिक का ट्वीट भी इस अफवाह को हवा दे रहा है। उन्होंने लिखा, 'बहुत हो गया... अब बस मिलते हैं 28 अक्टूबर को... संगीत ही हमारी असली नियति है।' चर्चा यह भी है कि अमाल एक हफ्ते बाद घर के सीक्रेट रूम में लौट सकते हैं। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि बाकी है।

यहां देखिए पोस्ट

बेघर

ये सदस्य हो सकता है बेघर

'बिग बॉस 19' में इस हफ्ते एक और सदस्य का बेघर होना तय है और यह नेहल चुडासमा हो सकती हैं। ताजा वोटिंग ट्रेंड्स में उन्हें सबसे कम वोट्स मिले हैं। बीबी तक' ने भी अपनी पोस्ट में नेहल का नाम बताया है। बता दें कि नॉमिनेशन प्रक्रिया में घरवालों ने प्रणित मोरे, गौरव खन्ना, बसीर अली और नेहल को नॉमिनेट किया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई नेहल की जर्नी शो के फिनाले से पहले खत्म हो जाएगी।

