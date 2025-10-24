अमाल मलिक बिग बॉस 19 से होंगे बाहर

'बिग बॉस 19': अमाल मलिक बीच शो में होंगे बाहर, डबल एविक्शन का गिरेगा बम

लेखन ज्योति सिंह 07:01 pm Oct 24, 202507:01 pm

क्या है खबर?

मशहूर म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक इन दिनों 'बिग बॉस 19' में छाए हुए हैं। वैसे तो वह इस हफ्ते के नॉमिनेशन से पूरी तरह सेफ हैं, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो वह शो से बाहर आने वाले हैं। इसके अलावा इस हफ्ते एक प्रतियोगी का बाहर होना तय है। यह देखने के बाद कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' से इस हफ्ते 2 सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।