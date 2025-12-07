नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री ने कार्दशियन के दावों का किया विरोध, जानिए क्या है मामला 

विरोध

पूर्व अंतरिक्ष यात्री ने दी यह प्रतिक्रिया

मैसिमिनो ने कहा कि दुनियाभर के लगभग 4 लाख लोगों ने इस कार्यक्रम पर काम किया और उनमें से किसी ने भी कभी यह दावा नहीं किया कि यह फेक है। साथ ही चंद्रमा पर उतरने के झूठे दावों के पीछे सबूतों के अभाव की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "बिना किसी सच्चाई के इतने सारे लोगों को इसमें शामिल करना संभव नहीं है। हमें इस उपलब्धि का जश्न मनाना चाहिए, न कि यह सोचकर कि ऐसा हुआ ही नहीं।"