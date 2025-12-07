नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री ने कार्दशियन के दावों का किया विरोध, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो ने अपोलो 11 मिशन के बारे में किम कार्दशियन के हालिया दावे पर प्रतिक्रिया दी है। रियलिटी स्टार कार्दशियन ने 1969 में ऐतिहासिक चंद्रमा पर उतरने की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त किया था। इस पर मैसिमिनो ने इस मिशन का बचाव करते हुए कहा है कि मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक को 'फेक बताने का यह कोई तरीका नहीं है।"
विरोध
पूर्व अंतरिक्ष यात्री ने दी यह प्रतिक्रिया
मैसिमिनो ने कहा कि दुनियाभर के लगभग 4 लाख लोगों ने इस कार्यक्रम पर काम किया और उनमें से किसी ने भी कभी यह दावा नहीं किया कि यह फेक है। साथ ही चंद्रमा पर उतरने के झूठे दावों के पीछे सबूतों के अभाव की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "बिना किसी सच्चाई के इतने सारे लोगों को इसमें शामिल करना संभव नहीं है। हमें इस उपलब्धि का जश्न मनाना चाहिए, न कि यह सोचकर कि ऐसा हुआ ही नहीं।"
मामला
क्या था मामला?
द कार्दशियन्स के एक एपिसोड में कार्दशियन ने 1969 में चंद्रमा पर उतरने के बारे में अपनी शंका व्यक्त की थी। उन्होंने अपनी सह-कलाकार सारा पॉलसन को इस षड्यंत्र सिद्धांत के बारे में समझाने की कोशिश की और कहा, "मुझे लगता है कि यह फेक है।" इस दावे की बाद में मैसिमिनो जैसे विशेषज्ञों ने आलोचना की, जिन्होंने अपना जीवन अंतरिक्ष अन्वेषण और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया है।