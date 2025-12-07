पवन सिंह को बिश्नोई गैंग से धमकी, कहा- सलमान संग स्टेज पर आए तो अंजाम भुगतोगे

'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पवन को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी भरी कॉल आई, जिसमें उन्हें सलमान खान के साथ मंच साझा न करने की चेतावनी दी गई। धमकी देने वाले ने न सिर्फ फिरौती की मांग की, बल्कि शो के फिनाले में शामिल होने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली।

चेतावनी फिरौती के साथ जान की धमकी पवन को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से फोन पर धमकी दी गई है। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और बेहद सख्त अंदाज में कहा कि अगर सलमान खान के साथ स्टेज पर नजर आए तो आगे कभी काम नहीं कर पाएंगे। अज्ञात व्यक्ति ने स्पष्टतौर पर पवन से मोटी रकम की भी मांग की। साथ ही धमकाया कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो इसके जानलेवा परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

जांच जांच में जुटी पुलिस इस धमकी के बाद पवन की टीम ने पुलिस को सूचित किया। पवन भोजपुरी इंडस्ट्री में सबके चेहते और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। इन दिनों वो लखनऊ में रह रहे हैं। इस मामले में पुलिस जांच का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद सामने आएगा कि ये व्यक्ति कौन है, कहां से है और किस गिरोह से जुड़ा हुआ है। फिलहाल अभिनेता की टीम के द्वारा पुलिस को इस मामले से अवगत कराया जा रहा है।

शो इन कार्यक्रमों में नजर आ चुके पवन पवन को पिछली बार 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' के एक एपिसोड में देखा गया, जहां वो सभी प्रतियोगियों के साथ 'स्त्री 2' के गाने पर डांस करते दिखाई दिए थे। इससे पहले वो अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' का भी हिस्सा रहे थे, जहां धनश्री वर्मा के साथ उनकी दोस्ती चर्चा में रही थी। बता दें कि 7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का फिनाले है। इसमें पवन भी शामिल होने वाले हैं।

