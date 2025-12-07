विक्रम भट्ट को पुलिस ने पकड़ा, डॉक्टर के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी कर बुरे फंसे निर्देशक
क्या है खबर?
फिल्ममेकर विक्रम भट्ट फिर बड़े विवाद में फंस गए हैं। 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में डॉक्टर द्वारा लगाए गए आरोपों को पहले 'फर्जी और मनगढ़ंत' बताने वाले विक्रम को अब राजस्थान और मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि करोड़ों रुपये के निवेश के बहाने उनके साथ धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं के तहत जांच तेज कर दी है, जिसके बाद यह गिरफ्तारी हुई है।
मामला
मामला था क्या?
उदयपुर के एक नामी डॉक्टर अजय मुर्डिया ने आरोप लगाया है कि उन्होंने एक फिल्म प्रोजेक्ट पर निवेश किया था। विक्रम और उनकी टीम ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि फिल्म बनाने के बाद डॉक्टर को भारी मुनाफा करीब 200 करोड़ रुपये मिलेगा। इस लालच में डॉक्टर ने अलग-अलग किस्तों में करीब 30 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन आरोप है कि निवेश के बाद विक्रम और उनकी टीम ने फोन उठाना बंद कर दिया और उनका पैसा हड़प लिया गया।
शिकायत
पुलिस ने लगाई गंभीर धाराएं
डॉक्टर मुर्डिया के अनुसार, विक्रम ने लगातार टालमटोल किया और उनके फोन व संदेशों का जवाब देना भी बंद कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राजस्थान पुलिस ने तकनीकी जांच और बैंकिंग लेन-देन का ब्योरा निकालकर मामले में ठोस सबूत जुटाए। इसके बाद विक्रम को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में धोखाधड़ी (420), विश्वासघात (406) और आपराधिक साजिश (120B) जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।