विक्रम भट्ट को पुलिस ने पकड़ा, डॉक्टर के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी कर बुरे फंसे निर्देशक

लेखन नेहा शर्मा 05:43 pm Dec 07, 202505:43 pm

क्या है खबर?

फिल्ममेकर विक्रम भट्ट फिर बड़े विवाद में फंस गए हैं। 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में डॉक्टर द्वारा लगाए गए आरोपों को पहले 'फर्जी और मनगढ़ंत' बताने वाले विक्रम को अब राजस्थान और मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि करोड़ों रुपये के निवेश के बहाने उनके साथ धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं के तहत जांच तेज कर दी है, जिसके बाद यह गिरफ्तारी हुई है।