A Business Class experience where safety is seamlessly built in, evoking a sense of confidence with every drive.



Introducing Autonomous Level-2 ADAS in MG Windsor EV PRO.



Arriving on 06.05.25.#BusinessClassGoesPRO #MGWindsorEVPRO #MorrisGaragesIndia #MGMotorIndia @TheJSWGroup pic.twitter.com/hl4K47xrz4