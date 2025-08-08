आमिर खान के साथ सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनाएंगे लोकेश कनगराज, दिया ये धमाकेदार अपडेट

आमिर खान पिछली बार फिल्म ' सितारे जमीन पर ' में दिखे थे। इस फिल्म ने न सिर्फ बढ़िया कमाई की, बल्कि आमिर ने भी अपने शानदार अभिनय से दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया। अब आमिर की आने वाली फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। एक ओर लोकेश कनगराज की फिल्म 'कुली' में आमिर का कैमियो काफी चर्चा में हैं, वहीं लोकेश ने खुद आमिर के साथ एक अलग से बड़ी फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया है।

पसंद आमिर के काम के प्रशंसक रहे हैं लोकेश लोकेश कनगराज ने हालिया बातचीत में स्वीकार किया कि आमिर के साथ फिल्म करने का मौका उन्हें 'कुली' में काम करने के बाद मिला। वह बोले, "मैं हमेशा से आमिर के काम के प्रशंसक रहा हूं और अभिनेता को भी उनके साथ काम करने में मजा आया। जैसे-जैसे हमारे बीच अच्छा तालमेल हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम साथ में कोई एक्शन फिल्म कर सकते हैं? उन्होंने काफी समय से कोई एक्शन फिल्म नहीं की है।"

एक्शन अपने अनदेखे अवतार से चौंकाएंगे आमिर लोकेश ने कहा, "आमिर को कुली के एक्शन बहुत पसंद आए। मेरा सिनेमा स्कूल अलग है और उनका अलग। हालांकि, जब हम साथ आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। हमें नहीं पता कि यह सुपरहीरो फिल्म होगी या फैंटेसी, लेकिन इसमें एक्शन बहुत होगा। फिल्म के जरिए आमिर का धमाकेदार एक्शन अवतार दर्शकों के बीच आएगा। फिल्म में आमिर ऐसे एक्शन करते दिखेंगे, जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किए।"

रिपोर्ट दुनिया की बुरी ताकतों से लड़ेंगे आमिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों की लोकप्रियता देख बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों ने साउथ के निर्माताओं के साथ हाथ मिलाया है। शाहरुख खान की सबसे बड़ी फिल्म 'जवान' है, जिसका निर्देशन साउथ के निर्देशक एटली ने किया। ऐसा ही धमाल आमिर करने वाले हैं। लोकेश की फिल्म के जरिए आमिर पहली बार पर्दे पर सुपरहीरो के रूप में दिखेंगे, जिसका एक हाथ लोहे का होगा। अपने इस प्रोस्थेटिक हाथ से वो दुनिया की बुरी ताकतों से लड़ते दिखेंगे।