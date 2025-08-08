जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड: रचिन रविंद्र ने जड़ा टेस्ट करियर का तीसरा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का तीसरा और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 104 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही कीवी टीम मैच में विशाल स्कोर की ओर बढ़ने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही रचिन की पारी और साझेदारी?
न्यूजीलैंड को 345 रन के कुल स्कोर पर डेवोन कॉनवे (153) के रूप में तीसरा झटका लगा था। उसके बाद रचिन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे थे। उन्होंने दूसरे सत्र में अपना अर्धशतक पूरा किया और तीसरे सत्र में उसे शतक में तब्दील कर दिया। वह हेनरी निकोल्स के साथ 150 रन से अधिक की साझेदारी निभा चुके हैं। वह अपनी पारी में अब तक 14 बार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा चुके हैं।
प्रदर्शन
रचिन ने इस टीम के खिलाफ बनाए हैं सबसे ज्यादा रन
रचिन ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन भारतीय टीम के खिलाफ ही बनाए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच नवंबर 2021 में खेला था। वह 5 मैच की 10 पारियों में 38.60 की औसत से 309 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 1 अर्धशतक जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 134 रन का रहा है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में इस खिलाड़ी के बल्ले से 3,850 से ज्यादा रन निकले हैं।
करियर
कैसा रहा है रविंद्र का टेस्ट करियर?
रचिन ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 17 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 32 पारियों में 41 से ज्यादा की औसत और 59 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 1,191* से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 शतक के अलावा 4 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 240 रन रहा है। वह 16 पारियों में 10 विकेट लेने में भी सफल रहे हैं।