अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को गैर-कानूनी बताया, लेकिन फिलहाल नहीं लगेगी रोक
क्या है खबर?
टैरिफ को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक कोर्ट से झटका लगा है। अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसका उन्हें कानूनी अधिकार नहीं था। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां मिली हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है।
कोर्ट
कोर्ट ने कहा- टैरिफ का इस्तेमाल ट्रंप दबाव बनाने के लिए कर रहे
कोर्ट ने कहा कि ट्रंप 1974 के व्यापार कानून के तहत 150 दिनों तक 15 प्रतिशत टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ठोस वजह होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने व्यापार वार्ता में लाभ उठाने और विदेशी सरकारों पर दबाव बनाने के लिए किया। हालांकि, कोर्ट ने फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोक दिया है। ट्रंप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।