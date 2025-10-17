'थामा' बनी दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@maddockfilms)

'थामा' ने 'स्त्री 2' को भी छोड़ा पीछे, आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना पर लगा सबसे बड़ा दांव

लेखन नेहा शर्मा 04:41 pm Oct 17, 202504:41 pm

क्या है खबर?

दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स की फिल्म 'थामा' के ट्रेलर ने इसकी रिलीज को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी थी। अब जबकि ये हॉरर कॉमेडी फिल्म रिलीज की राह पर चल पड़ी है तो सिनेप्रमियों की बेकरारी भी बढ़ती जा रही है। फिल्म पर नया अपडेट ये है कि 'थामा' मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना पर कितने करोड़ रुपये का दांव लगा है, आइए जानें।