'थामा' ने 'स्त्री 2' को भी छोड़ा पीछे, आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना पर लगा सबसे बड़ा दांव
क्या है खबर?
दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स की फिल्म 'थामा' के ट्रेलर ने इसकी रिलीज को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी थी। अब जबकि ये हॉरर कॉमेडी फिल्म रिलीज की राह पर चल पड़ी है तो सिनेप्रमियों की बेकरारी भी बढ़ती जा रही है। फिल्म पर नया अपडेट ये है कि 'थामा' मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना पर कितने करोड़ रुपये का दांव लगा है, आइए जानें।
खर्च
145 करोड़ रुपये का दांव
मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की अब तक जितनी भी फिल्में आईं हैं, वो सभी कमाल की रही हैं। लोगों को वो फिल्में पसंद इसलिए भी आईं, क्योंकि वो सभी भारतीय मूल की कहानियों और दंत कथाओं पर आधारित थीं। अब 'थामा' आ रही है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित VFX कंपनियाें ने इस पर काम किया है। इस फिल्म पर निर्माताओं ने लगभग 145 करोड़ रुपये लगा लिए हैं। इसमें प्रिंट और प्रचार खर्च भी शामिल है।
बजट
'स्त्री 2' भी छूट गई पीछे
सूत्र से जानकारी मिली है कि 'थामा' राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर अभिनीत 'स्त्री 2' को पीछे छोड़ते हुए दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म बन गई है। ब्लॉकबस्टर फिल्म 'स्त्री 2' का कुल बजट प्रिंट और प्रचार सहित 125 करोड़ रुपये था और अब निर्माता दिनेश विजान दर्शकों को और आकर्षित करने के लिए रश्मिका और आयुष्मान पर तगड़ा दांव लगा रहे हैं। 'थामा' की लागत 'स्त्री 2' के मुकाबले लगभग 20 करोड़ रुपये ज्यादा है।