युवराज के आध्यात्मिक गुरु को 15 लाख रुपये की घड़ी देने पर भड़के पिता योगराज

भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने अपने बेटे के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों पर खुलकर बात की है। हाल ही में उड़ता पंजाब को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बच्चों के लिए किए गए तमाम त्यागों के बावजूद उनके द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए युवराज द्वारा एक 'बाबा' (आध्यात्मिक गुरु) को कथित तौर पर 15 रुपये की घड़ी उपहार में देने पर भी निशाना साधा। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।

बलिदान योगराज ने दी माता-पिता के बलिदान की दुहाई योगराज ने सवाल किया कि बच्चों के लिए इतना कुछ करने के बाद भी वह उन्हें कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने कहा, "जिस पिता ने तुम्हें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए खून-पसीना बहाया, आंसू बहाए, क्या वह तुम्हारे 'बाबा' से कम है?" उन्होंने सवाल किया कि अपने बच्चों को जीवन में सफल बनाने के लिए अपना सब कुछ देने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया। योगराज को अपने स्टार क्रिकेटर बेटे युवराज से खास शिकायत थी।

उलाहना योगराज ने युवराज को इस तरह दिया उलाहना योगराज ने अफसोस जताया कि युवराज से उन्हें कभी कुर्ता-पायजामा तक नहीं मिला, जबकि एक आध्यात्मिक गुरु को 15 लाख रुपये कीमत की घड़ी तोहफे में मिली। उन्होंने कहा, "तुम उनसे मुंह मोड़ लेते हो? तुमने अपने पिता के लिए कभी कुर्ता-पायजामा नहीं खरीदा, लेकिन बाबा को 15 लाख रुपये की घड़ी तोहफे में मिली?" योगराज शायद हंसाली वाले बाबा की बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी पूर्व पत्नी शबनम के इसी बाबा से जुड़े होने पर आपत्ति थी।