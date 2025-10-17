पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर को 31 अक्टूबर तक जेल भेजा गया

मंडी गोबिंदगढ़ के कबाड़ कारोबारी आकाश बत्ता ने CBI को शिकायत की थी कि DIG भुल्लर ने अपने बिचौलिए कृष्णु के जरिए रिश्वत और मासिक भुगतान (सेवा-पानी) मांगा है, जिसे न देने पर फंसाने की धमकी दी है। इसके बाद जाल बिछाकर CBI ने सेक्टर-21 चंडीगढ़ से DIG को 8 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। छापेमारी में पंजाब पुलिस को शामिल नहीं किया गया था। भुल्लर मामला दबाने के लिए लगातार घूस ले रहे थे।

छापा

छापे में घर में मिली नकदी

CBI की 8 टीम ने गुरुवार दोपहर को DIG भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद अंबाला, मोहाली, चंडीगढ़ और रोपड़ सहित 7 ठिकानों पर बने ऑफिस, घर, फार्म हाउस और अन्य जगह तलाशी ली थी। इस दौरान चंडीगढ़ स्थित घर से 5 करोड़ नकदी, 1.5 किलोग्राम सोना सहित अन्य गहने, पंजाब-चंडीगढ़ में संपत्ति के दस्तावेज, मर्सिडीज और ऑडी, 22 बेशकीमती घड़ियां, लॉकर की चाबियां, 40 लीटर विदेश शराब, डबल बैरल गन, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक एयरगन, गोलियां मिली हैं।