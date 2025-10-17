पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर को 31 अक्टूबर तक जेल भेजा गया
क्या है खबर?
पंजाब में तैनात रोपड़ रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर को 31 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वे 14 दिन तक जेल में रहेंगे। उनको 8 लाख रुपये रिश्वतखोरी के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को चंडीगढ़ में रंगे हाथ पकड़ा था।उनके बिचौलिए कृष्णु को भी गिरफ्तार किया गया है। भुल्लर को चंडीगढ़ की CBI विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। मामले की जांच जारी है।
गिरफ्तारी
कल रंगे हाथ पकड़े गए थे
मंडी गोबिंदगढ़ के कबाड़ कारोबारी आकाश बत्ता ने CBI को शिकायत की थी कि DIG भुल्लर ने अपने बिचौलिए कृष्णु के जरिए रिश्वत और मासिक भुगतान (सेवा-पानी) मांगा है, जिसे न देने पर फंसाने की धमकी दी है। इसके बाद जाल बिछाकर CBI ने सेक्टर-21 चंडीगढ़ से DIG को 8 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। छापेमारी में पंजाब पुलिस को शामिल नहीं किया गया था। भुल्लर मामला दबाने के लिए लगातार घूस ले रहे थे।
छापा
छापे में घर में मिली नकदी
CBI की 8 टीम ने गुरुवार दोपहर को DIG भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद अंबाला, मोहाली, चंडीगढ़ और रोपड़ सहित 7 ठिकानों पर बने ऑफिस, घर, फार्म हाउस और अन्य जगह तलाशी ली थी। इस दौरान चंडीगढ़ स्थित घर से 5 करोड़ नकदी, 1.5 किलोग्राम सोना सहित अन्य गहने, पंजाब-चंडीगढ़ में संपत्ति के दस्तावेज, मर्सिडीज और ऑडी, 22 बेशकीमती घड़ियां, लॉकर की चाबियां, 40 लीटर विदेश शराब, डबल बैरल गन, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक एयरगन, गोलियां मिली हैं।