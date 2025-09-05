रूसी तेल खरीद को लेकर भारत के बाद यूरोपीय देशों पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 

रूस से तेल खरीद के चलते भारत पर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोपीय देशों पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने यूरोपीय देशों से कहा है कि वे रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। ट्रंप ने कहा कि इससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए धन जुटाने में मदद मिल रही है। बता दें कि ट्रंप ने रूस से तेल खरीद के चलते ही भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया है।

रिपोर्ट ट्रंप ने चीन पर दबाव डालने की भी अपील की समाचार एजेंसीरॉयटर्स से व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, "राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोप को रूसी तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, जो युद्ध को वित्तपोषित कर रहा है। रूस को एक साल में यूरोपीय संघ से ईंधन की बिक्री से 1.1 बिलियन यूरो प्राप्त हुए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूरोपीय नेताओं को रूस के युद्ध प्रयासों के वित्तपोषण के लिए चीन पर आर्थिक दबाव डालना चाहिए।"

खरीद धीरे-धीरे रूसी तेल खरीद खत्म करेंगे यूरोपीय देश रॉयटर्स के अनुसार, यूरोपीय आयोग ने 1 जनवरी, 2028 तक रूसी तेल और गैस के यूरोपीय संघ के आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है। आयोग ने कहा कि वो यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के साथ दशकों पुराने ऊर्जा संबंधों को तोड़ने जा रहा है। ज्यादातर यूरोपीय देशों ने 2022 में रूसी कच्चे तेल और 2023 में रूसी ईंधन का आयात बंद कर दिया है।