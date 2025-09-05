रूसी तेल खरीद को लेकर भारत के बाद यूरोपीय देशों पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
क्या है खबर?
रूस से तेल खरीद के चलते भारत पर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोपीय देशों पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने यूरोपीय देशों से कहा है कि वे रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। ट्रंप ने कहा कि इससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए धन जुटाने में मदद मिल रही है। बता दें कि ट्रंप ने रूस से तेल खरीद के चलते ही भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया है।
रिपोर्ट
ट्रंप ने चीन पर दबाव डालने की भी अपील की
समाचार एजेंसीरॉयटर्स से व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, "राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोप को रूसी तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, जो युद्ध को वित्तपोषित कर रहा है। रूस को एक साल में यूरोपीय संघ से ईंधन की बिक्री से 1.1 बिलियन यूरो प्राप्त हुए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूरोपीय नेताओं को रूस के युद्ध प्रयासों के वित्तपोषण के लिए चीन पर आर्थिक दबाव डालना चाहिए।"
बयान
ट्रंप ने कहा- ये केवल मेरा युद्ध नहीं, यूरोपीय देश भी आगे आए
रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर यूरोपीय देशों की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे तेल खरीदकर रूस की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। अधिकारी ने कहा, "राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि यह उनका युद्ध नहीं है और यूरोपीय देशों को भी आगे आना होगा।" हालांकि, ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के बाद कहा कि वह जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा करेंगे।
बैठक
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने बुलाई थी यूरोपीय देशों की बैठक
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर समान विचारधारा वाले देशों के साथ पेरिस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन समेत कई नेता शामिल हुए थे। इसमें हुई बातचीत की ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। इस सम्मेलन के बाद यूरोपीय नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रंप से बात की।
खरीद
धीरे-धीरे रूसी तेल खरीद खत्म करेंगे यूरोपीय देश
रॉयटर्स के अनुसार, यूरोपीय आयोग ने 1 जनवरी, 2028 तक रूसी तेल और गैस के यूरोपीय संघ के आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है। आयोग ने कहा कि वो यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के साथ दशकों पुराने ऊर्जा संबंधों को तोड़ने जा रहा है। ज्यादातर यूरोपीय देशों ने 2022 में रूसी कच्चे तेल और 2023 में रूसी ईंधन का आयात बंद कर दिया है।
भारत
रूसी तेल खरीद के चलते भारत पर लगा अतिरिक्त टैरिफ
रूस से तेल खरीदने की वजह से ही ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इसके बाद भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। दरअसल, भारत रूस से संबंधों और कम कीमत के कारण भारी मात्रा में तेल आयात कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि इससे रूसी अर्थव्यवस्था को मदद मिल रही है। वहीं, भारत का कहना है कि वो अपने हितों को देखते हुए फैसला लेगा।