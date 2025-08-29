टैरिफ पर जवाबी कदम नहीं उठाएगा भारत, अमेरिका से अनौपचारिक बातचीत जारी- रिपोर्ट

टैरिफ के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे बुरे दौर में चल रहे हैं। इस बीच दोनों देश कई मुद्दों पर एक-दूसरे से अनौपचारिक बातचीत कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से ये दावा किया है। इस अधिकारी ने बताया कि भारत और अमेरिका ने अनौपचारिक संचार माध्यमों को खुला रखा है और भारत की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ का तुरंत जवाब देने की कोई योजना नहीं है।

रिपोर्ट रक्षा, विदेश समेत अहम मुद्दों पर बातचीत जारी ब्लूमबर्ग से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत और अमेरिका में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत स्थगित कर दी गई है, लेकिन दोनों देश रक्षा और विदेश नीति सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। अधिकारी ने इस हफ्ते अमेरिका अधिकारियों और भारत के विदेश और रक्षा मंत्रालयों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के बीच हुई ऑनलाइन बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि दोनों सरकारों के प्रमुख विभागों में बातचीत जारी है।

वार्ता द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर कब शुरू होगी वार्ता? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जब तक अमेरिका अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ का समाधान नहीं कर लेता, तब तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने की संभावना नहीं है। द्विपक्षीय समझौते पर बात करने के लिए 25 अगस्त को एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आना था, लेकिन ट्रंप ने वार्ता रद्द कर दी थी। उन्होंने रूसी तेल खरीद का हवाला देकर टैरिफ भी दोगुना कर दिया।

पैकेज प्रभावित उद्योगों के लिए पैकेज का ऐलान कर सकती है सरकार भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (FIEO) के प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर निर्यातकों की चिंताओं से अवगत कराया। वित्त मंत्री ने निर्यातकों को आश्वासन दिया है कि सरकार कठिन समय में उनकी मदद करेगी। इंडियन एक्सप्रेस को एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ऐसे कदमों पर विचार कर रही है, जो उद्योगों को स्थायी रूप से संचालन जारी रखने में मदद कर सकें। सरकार एक पैकेज की घोषणा कर सकती है।

रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरा रुपया टैरिफ से जुड़ी चिंताओं के बीच आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गया। आज एक डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 88.2388 पर पहुंच गई, जो इतिहास का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले इसी साल फरवरी में रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर 87.95 रुपये पर था। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 270 अंक और निफ्टी में 74 अंक की गिरावट आई।