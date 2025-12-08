'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का अभिनय देख मुरीद हुईं फराह खान, बताया ऑस्कर का हकदार
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' रिलीज से पहले जितनी चर्चा बटोर रही थी, रिलीज के बाद उससे दोगुनी चर्चा बटोर रही है। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज इस फिल्म की सरहाना करने से सेलिब्रिटी भी नहीं चूक रहे हैं। कोरियोग्राफर-निर्माता फराह खान भी इस सूची में शामिल हो गई हैं। उन्हाेंने 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के अभिनय की तारीफ करते हुए 'तीस मार खां' के यादगार दृश्य को याद किया, और फिर अक्षय को ऑस्कर का हकदार बताया है।
पोस्ट
फराह ने साझा किया पोस्ट
फराह ने इंस्टाग्राम पर एक फैन-एडिटेड पोस्ट साझा किया है जिसमें अक्षय के 'धुरंधर' वाले दृश्य को फिल्म 'तीस मार खां' के यादगार पल के साथ दिखाया गया है। रील पर लिखा था, 'धुरंधर में अक्षय खन्ना को रहमान डाकू के रूप में देखने के बाद सभी।' इसे साझा करते हुए फराह ने लिखा, 'अक्षय खन्ना वाकई ऑस्कर के हकदार हैं।' उन्होंने साथ में हंसी और ताली वाले इमोजी जोड़े। फराह की ये प्रतिक्रिया लोगों का ध्यान खींच रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए फैन-एडिटेड वीडियो
December 8, 2025
फिल्म
'धुरंधर' में अक्षय के किरदार के बारे में
'धुरंधर' देखने के बाद लोग अक्षय के अभिनय की भर-भरकर तारीफ कर रहे हैं। फिल्म में अभिनेता ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है, जो अपने चचेरे भाई उजैर बलूच (दानिश पंडोर) के साथ मिलकर करांची के शहर ल्यारी पर राज करने वाला गैंगस्टर है। सोशल मीडिया पर फिल्म से अक्षय के क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। फिल्म में आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी प्रमुख किरदार में नजर आए हैं।