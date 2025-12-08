इंडिगो का संचालन थोड़ा सुधरा, 90 प्रतिशत उड़ान समय पर; यात्रियों को 827 करोड़ रुपये वापस

उड़ान

यात्रियों को 827 करोड़ रुपये लौटाए गए

एयरलाइन ने कहा कि उसका नेटवर्क लगभग पूरी तरह बहाल हो गया है। सोमवार के शेड्यूल रद्दीकरण कल ही कर दिए गए, जिससे ग्राहकों को पहले से सूचना मिल सके। एयरलाइन ने बताया कि 5 दिसंबर से अभी तक 827 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं और 15 दिसंबर तक रद्दीकरण की बाकी राशि वापस करने की प्रक्रिया चल रही है। इंडिगो ने सोमवार को 6 हवाईअड्डों से 562 उड़ानें रद्द की, जिनमें 150 उड़ानें बेंगलुरु से रद्द हुई हैं।