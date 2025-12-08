LOADING...
इंडिगो का संचालन सोमवार को थोड़ा सुधरा

इंडिगो का संचालन थोड़ा सुधरा, 90 प्रतिशत उड़ान समय पर; यात्रियों को 827 करोड़ रुपये वापस

लेखन गजेंद्र
Dec 08, 2025
07:23 pm
क्या है खबर?

इंडिगो ने सोमवार को अपने परिचालन में थोड़ा सुधार किया है और कुछ हद तक व्यवस्था को पटरी में लाने की कोशिश की है। एयरलाइंस ने सोमवार को 1,800 उड़ानें संचालित कीं, जो रविवार के 1,650 से ज़्यादा थीं। हालांकि, सोमवार को भी परिचालन का संकट लगातार 7वें दिन बरकरार था। इस बीच एयरलाइंस ने पूरे नेटवर्क में 90 प्रतिशत समय पर प्रदर्शन (OTP) दर्ज किया है, जो रविवार को 75 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

यात्रियों को 827 करोड़ रुपये लौटाए गए

एयरलाइन ने कहा कि उसका नेटवर्क लगभग पूरी तरह बहाल हो गया है। सोमवार के शेड्यूल रद्दीकरण कल ही कर दिए गए, जिससे ग्राहकों को पहले से सूचना मिल सके। एयरलाइन ने बताया कि 5 दिसंबर से अभी तक 827 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं और 15 दिसंबर तक रद्दीकरण की बाकी राशि वापस करने की प्रक्रिया चल रही है। इंडिगो ने सोमवार को 6 हवाईअड्डों से 562 उड़ानें रद्द की, जिनमें 150 उड़ानें बेंगलुरु से रद्द हुई हैं।

केंद्रीय मंत्री ने संसद में इंडिगो को बताया जिम्मेदार

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा में इंडिगो संकट पर बोलते हुए कहा कि इंडिगो का जो संकट अभी देखने को मिला था, वह एविएशन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं थी बल्कि इंडिगो की चालक दल के सदस्यों के रोस्टरिंग से जुड़ी आंतरिक व्यवस्था के कारण थी। मंत्री ने कहा कि वह इस मामले को हल्के में नहीं ले रहे हैं बल्कि जांच के आदेश दे दिए हैं और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

