अमेरिका में अब रक्षा विभाग की जगह होगा युद्ध विभाग, ट्रंप जल्द करेंगे घोषणा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के रक्षा विभाग का नाम बदलकर उसे 'युद्ध विभाग' कर सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, ट्रंप शुक्रवार को इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे एजेंसी के ऐतिहासिक नाम की वापसी होगी, जिसका आधिकारिक तौर पर 1940 के दशक में इस्तेमाल हुआ था। हाल में ट्रंप ने विभाग की भूमिका को बेहतर दर्शाने के लिए नाम बदलने का संकेत दिया था, जिसका रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने समर्थन किया था।

बदलाव रक्षा सचिव बनेंगे युद्ध सचिव फॉक्स न्यूज डिजिटल ने व्हाइट हाउस के एक तथ्य पत्रक से बताया कि आदेश में रक्षा विभाग के लिए एक द्वितीयक पद के रूप में 'युद्ध विभाग' नामित किया जाएगा और रक्षा सचिव को 'युद्ध सचिव' के रूप में संदर्भित किया जाएगा। ट्रंप ने 25 अगस्त को कहा था कि हर कोई इसको पसंद करता है कि जब यह 'युद्ध विभाग' था, तब हमारे पास जीत का एक अविश्वसनीय इतिहास था। फिर हमने इसे 'रक्षा विभाग' में बदल दिया।

इतिहास क्या होगा अपडेट? फॉक्स न्यूज डिजिटल के मुताबिक, आने वाले समय में पेंटागन के ब्रीफिंग रूम का नाम बदलकर 'पेंटागन वॉर एनेक्सी' किया जा सकता है। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट, आधिकारिक साइनेज और आंतरिक संचार को भी अपडेट किया जाएगा। हालांकि, रक्षा विभाग का पूर्ण, आधिकारिक नाम बदलने के लिए संभवत: कांग्रेस के एक अधिनियम की आवश्यकता होगी। अभी यह अभी स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति शुक्रवार को क्या कानूनी कदम उठाने की योजना बना रहे हैं।