शंघाई हवाई अड्डे पर अरुणाचल प्रदेश की निवासी को परेशान किए जाने पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया

शंघाई घटना के बाद भारत ने चीन से आश्वासन मांगा, कहा- भारतीय नागरिकों को न रोकें

लेखन गजेंद्र 07:26 pm Dec 08, 202507:26 pm

क्या है खबर?

चीन के शंघाई हवाई अड्डे पर अरुणाचल प्रदेश की पेमा वांगजोम थोंगडोक को 18 घंटे तक रोकने के मामले में विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घटना के बाद भारत ने चीनी सरकार और अधिकारियों से भारतीय नागरिकों को परेशान न करने और उनको न रोकने का आश्वासन मांगा है। उन्होंने कहा कि चीन अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन करेंगे।