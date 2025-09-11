नेपाल: भारतीय सीमा पर पकड़े गए जेल से भागे कैदी, सरकार-प्रदर्शनकारियों में बातचीत शुरू; बड़ी बातें

नेपाल में हिंसा के बाद धीरे-धीरे हालात काबू में आ रहे हैं। सेना ने राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में ऐहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा रखा है। इस बीच अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। आज प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच दूसरी दौर की बातचीत शुरू हो गई है। वहीं, हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 31 हो गया है और 1,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

कैदी भारतीय सीमा पर 35 कैदी पकड़े गए हिंसक प्रदर्शनों के बीच नेपाल की जेलों से कैदियों के भागने का सिलसिला जारी है। बीते दिन बाल सुधार गृह से भागे 5 किशोरों को सेना ने गोली मार दी थी। इस बीच ये कैदी भारत में घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने अब तक भारतीय सीमा से 35 कैदियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 22 उत्तर प्रदेश, 10 बिहार में और 3 पश्चिम बंगाल में पकड़े गए हैं।

बयान पीयूष गोयल बोले- भारत बारीकी से नजर रख रहा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्रालय नेपाल की घटनाओं पर कड़ी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा, "कल रात मैंने वहां के राजदूत से भी बात की। वे लोगों का ध्यान रख रहे हैं और एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। अगर किसी को वहां किसी भी तरह की कोई चिंता हो, तो उस हेल्पलाइन पर जरूर बताएं। हमारा मिशन वहां सभी लोगों को वापस लाने में पूरी मदद करेगा।"

अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का अंतरिम प्रधानमंत्री बनना तय जेन जी आंदोलन से जुड़े युवाओं ने नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। लोकप्रिय रैपर और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी कार्की के नाम का समर्थन किया है। उनका अंतरिम प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। 7 जून, 1952 को जन्मीं कार्की का भारत से भी संबंध रहा है। उन्होंने 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है।

नेता कहां हैं केपी शर्मा ओली समेत बड़े नेता? हिंसक प्रदर्शन के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था। खबर है कि उन्हें सेना ने शिवपुरी में एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। शिवपुरी काठमांडू से करीब 30 किलोमीटर दूर है। सेना ने बताया कि ओली को शिवपुरी स्थित आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में ले जाया गया है। ओली के अलावा पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' और माधव कुमार नेपाल सहित कई वरिष्ठ नेता भी शिवपुरी में हैं।