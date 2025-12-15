IPL 2026 नीलामी: जानिए किस टीम के पास बचे हैं कितने पैसे

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी। नीलामी में सभी टीमें अपने मौजूदा दल का आकलन कर उन क्षेत्रों पर ध्यान देंगी जहां मजबूती की जरूरत है। इस नीलामी में टीमों की रणनीति काफी हद तक उनके बचे हुए पर्स पर निर्भर करेगी। कुल पर्स 125 करोड़ रुपये है। रिटेन खिलाड़ियों के चलते हर टीम अलग-अलग रकम के साथ नीलामी में उतरेगी। आइए सभी 10 टीमों के बचे पर्स पर नजर डालते हैं।

पैसे इन टीमों के पास हैं सबसे ज्यादा पैसे नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) सबसे बड़े पर्स के साथ उतरने वाली टीम होगी। उनके पास 64.30 करोड़ रुपये की रकम बची है। उन्हें अभी 13 खिलाड़ियों की जरूरत है, जिनमें अधिकतम 6 विदेशी हो सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पास 43.40 करोड़ रुपये है और उन्हें 10 खिलाड़ियों को भरने हैं, जिनमें 4 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इनके अलावा किसी भी टीम के पास 30 करोड़ रुपये तक का पर्स भी नहीं बचा है।

टीम दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बारे में जानिए दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने अक्षर पटेल, केएल राहुल और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों को रिटेन किया है। उनके पास 21.80 करोड़ रुपये का पर्स बचा है और उसे 8 खिलाड़ी भरने हैं, जिनमें 5 विदेशी हैं। गुजरात टाइटंस (GT) के दल में शुभमन गिल, राशिद खान, जोस बटलर, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज जैसे नाम मौजूद हैं। उनके पास नीलामी में भरने के लिए 5 जगह हैं, जिनमें 4 विदेशी हो सकते हैं। टीम का बजट 12.90 करोड़ रुपये है।

नीलामी लखनऊ और राजस्थान भी है तैयार ऋषभ पंत की अगुआई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) नीलामी में 22.95 करोड़ रुपये के पर्स के साथ उतरेगी। टीम ने डेविड मिलर और रवि बिश्नोई सहित 7 खिलाड़ियों को रिलीज किया, जबकि ट्रेड से मोहम्मद शमी को अपने साथ जोड़ा है। टीम को 6 खिलाड़ी भरने हैं, जिनमें अधिकतम 4 विदेशी हो सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स (RR) के पास नीलामी के लिए 16.05 करोड़ रुपये बचे हैं। टीम को 9 स्लॉट भरने हैं, जिनमें सिर्फ 1 विदेशी खिलाड़ी है।

टी-20 सनराइजर्स हैदराबाद और RCB की क्या है स्थिति? सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने कई खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद नीलामी के लिए 25.50 करोड़ रुपये का पर्स बचाया है। रिलीज होने वालों में एडम जैम्पा और राहुल चाहर जैसे नाम शामिल हैं। SRH अधिकतम 10 खिलाड़ियों को टीम में जोड़ सकती है, जिनमें 2 विदेशी खिलाड़ी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपने ज्यादा खिलाड़ियों को बरकरार रखा है। उनके पास 16.40 करोड़ रुपये का बजट है और उन्हें 8 स्लॉट भरने हैं, जिनमें 2 विदेशी खिलाड़ी हैं।