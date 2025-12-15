LOADING...
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 की पहली मेहमान होगी ये अभिनेत्री, हो गया ऐलान

लेखन ज्योति सिंह
Dec 15, 2025
07:01 pm
क्या है खबर?

कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' को लेकर चर्चा में हैं। वहीं उनका चर्चित 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' अपने चौथे सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर वापसी कर रहा है। निर्माताओं ने शो का टीजर और स्ट्रीमिंग तारीख जारी करते हुए पहले ही लोगों की धड़कनें तेज कर दी थीं। अब पहले एपिसोड में आने वाले मेहमान के नाम का खुलासा भी हो गया है, जिससे प्रशंसकों का उत्साह और बढ़ जाएगा।

ऐलान

निर्माताओं ने पहले मेहमान का किया ऐलान

चर्चा थी कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 4' के पहले एपिसोड में क्रिकेट जगत के कुछ धुरंधर शामिल हाेंगे। अब निर्माताओं ने आधिकारिक ऐलान में बताया है कि पहले एपिसोड की मेहमान प्रियंका चोपड़ा हाेंगी। उन्होंने पोस्टर के साथ कैप्शन दिया, 'देसी गर्ल प्रियंका के आने से माहौल बेहद मजेदार हो जाता है।' शो का पहला एपिसोड 20 दिसंबर से रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर आएगा। बता दें कि शो के तीसरे सीजन में पहले मेहमान सलमान खान थे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

