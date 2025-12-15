'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 की पहली मेहमान होगी ये अभिनेत्री, हो गया ऐलान

क्या है खबर?

कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' को लेकर चर्चा में हैं। वहीं उनका चर्चित 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' अपने चौथे सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर वापसी कर रहा है। निर्माताओं ने शो का टीजर और स्ट्रीमिंग तारीख जारी करते हुए पहले ही लोगों की धड़कनें तेज कर दी थीं। अब पहले एपिसोड में आने वाले मेहमान के नाम का खुलासा भी हो गया है, जिससे प्रशंसकों का उत्साह और बढ़ जाएगा।