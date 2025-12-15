टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: इन खिलाड़ियों ने 1,000 रन और 100 विकेट का डबल किया है पूरा

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1,000 रन और 100 विकेट का डबल हासिल करना किसी खिलाड़ी की असाधारण ऑलराउंड क्षमता को दर्शाता है। यह उपलब्धि बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि इसमें निरंतरता, फिटनेस और दोनों विभागों में प्रभावशाली प्रदर्शन की जरूरत होती है। सीमित ओवरों के इस प्रारूप में बहुत कम खिलाड़ी ही बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने में सफल रहे हैं। ऐसे में आइए ये डबल हासिल करने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 मोहम्मद नबी (2,417 रन और 104 विकेट) अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहम्मद नबी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अपनी टीम को कई मुकाबले जीता चुके हैं। उन्होंने अब तक 145 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 135 पारियों में 22.37 की औसत और 136.55 की स्ट्राइक रेट से 2,417 रन बनाने में सफल रहे हैं। गेंदबाजी में इस स्टार खिलाड़ी ने 132 पारियों में 28.35 की औसत से 104 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/10 का रहा है।

#2 शाकिब अल हसन (2,551 रन और 149 विकेट) बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने भी ये डबल पूरा किया है। उन्होंने अब तक 129 मुकाबले खेले हैं और इसकी 127 पारियों में 23.19 की औसत से 2,551 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 121.18 की रही है। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 126 पारियों में 20.91 की औसत से 149 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल भी अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/20 का रहा है।

Advertisement

#3 सिकंदर रजा (2,883 रन और 102 विकेट) जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के सिकंदर रजा भी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। उन्होंने अपनी टीम के लिए 127 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 122 पारियों में उन्होंने 25.74 की औसत और 135.28 की स्ट्राइक रेट से 2,883 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 16 अर्धशतक निकले हैं। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 113 पारियों में 22.93 की औसत से 102 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/18 का रहा है।

Advertisement

#4 वीरांदीप सिंह (3,180 रन और 109 विकेट) मलेशिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी वीरांदीप सिंह भी इस सूची में हैं। उन्होंने अब तक 111 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 104 पारियों में 37.85 की औसत से 3,180 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 23 अर्धशतक निकले हैं। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 89 पारियों में 14.02 की औसत से 109 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/5 का रहा है।