कतर के प्रधानमंत्री अल-थानी ने कहा, इजरायल ने बंधकों की रिहाई की उम्मीद खत्म की

कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी ने इजरायल द्वारा दोहा में हमास के ठिकानों पर किए गए हमले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे बर्बर बताया है। उन्होंने CNN के साथ साक्षात्कार में कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहा में हमला कर गाजा में बचे हुए बंधकों के लिए किसी भी उम्मीद को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह हमला "राज्यीय आतंक" से कम नहीं था।

बयान कतर के प्रधाननंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री अल-थानी ने कहा, "हम सोच रहे थे कि हम सभ्य लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। और (नेतन्याहू) ने जो कार्रवाई की, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन यह एक बर्बर कार्रवाई है। हमले वाली सुबह मैं एक बंधक के परिवार से मिल रहा था। वे मध्यस्थता पर भरोसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नेतन्याहू ने कल जो किया, उससे उन बंधकों के लिए सारी उम्मीदें खत्म हो गईं।"

भरोसा गुस्सा बताने के लिए शब्द नहीं- प्रधानमंत्री अल-थानी प्रधानमंत्री ने कहा, "इस तरह की कार्रवाई से हम कितने गुस्से में हैं, यह बताने को मेरे पास शब्द नहीं हैं। यह सरकारी आतंक है। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है।" उन्होंने बातचीत के दौरान हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल-हय्या के बारे में जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा, "अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। हालांकि, हमले में 22 वर्षीय कतरी सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई है।" उन्होंने मध्यस्थता में कतर की भागीदारी के पुनर्मूल्यांकन की बात कही है।