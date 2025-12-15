दिग्विजय सिंह ने ECI और अमित शाह पर गुमराह करने का आरोप लगाया, कार्रवाई की मांग
क्या है खबर?
राज्यसभा में सोमवार को चुनाव सुधार को लेकर हो रही बहस में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग (ECI) पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। संसद के शीतकालीन सत्र में दिग्विजय ने कहा कि पिछले दिनों शाह ने लोकसभा में बयान दिया कि चुनाव आयोग से उन्हें किसी प्रकार की शिकायत और सुधार को लेकर जानकारी नहीं मिली है, जबकि कांग्रेस समेत कई विपक्ष दलों ने लगातार आयोग को शिकायतें सौंपी हैं।
आपत्ति
राज्यसभा के पटल पर रखे सबूत
दिग्विजय ने उच्च सदन में कहा, "शाह ने लोकसभा में बताया कि उन्होंने सदन में भाषण देने से एक रात पहले चुनाव आयोग से पूछा कि तुम्हारे पास कोई सुझाव आया कि नहीं आया। उन्होंने (आयोग ने) कहा कि 2014-2025 तक हमें न किसी पार्टी ने सुझाव दिया और न कोई प्रस्ताव आया।" इस पर दिग्विजय ने सभापति को 21 पत्रों की प्रति सौंपते हुए कहा कि ये पत्र आयोग को सौंपे गए हैं, लेकिन उन्होंने संज्ञान तक नहीं लिया।
मांग
चुनाव आयोग और शाह पर कार्रवाई की मांग
दिग्विजय ने आगे कहा कि उन्होंने खुद 23 और 24 सितंबर, 2023 को आयोग को पत्र लिखे थे, लेकिन फिर भी आयोग ने गृह मंत्री शाह को गुमराह करके गलत बयानी करवाई, जिसको लेकर आपत्ति है। दिग्विजय ने कहा, "या तो संवैधानिक आयोग हमारे गृह मंत्री को गुमराह कर रहा है, या गृह मंत्री हमें गुमराह कर रहे हैं। अगर आयोग ने गृह मंत्री को गुमराह किया है या गृह मंत्री हमें गुमराह कर रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए।"
ट्विटर पोस्ट
दिग्विजय सिंह का पूरा भाषण
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव सुधार के मुद्दे पर सरकार से कुछ सवाल पूछे थे और सुझाव दिए थे, लेकिन अमित शाह ने उनके जवाब ही नहीं दिए।— Congress (@INCIndia) December 15, 2025
⦿ मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट होना चाहिए
⦿ EVM के आर्किटेक्चर का ऑडिट होना चाहिए
⦿ CEC की चयन प्रक्रिया के बारे में भी कोई जवाब… pic.twitter.com/xIDljdckJY