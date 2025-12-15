दिग्विजय सिंह ने ECI और अमित शाह पर गुमराह करने का आरोप लगाया, कार्रवाई की मांग

आपत्ति

राज्यसभा के पटल पर रखे सबूत

दिग्विजय ने उच्च सदन में कहा, "शाह ने लोकसभा में बताया कि उन्होंने सदन में भाषण देने से एक रात पहले चुनाव आयोग से पूछा कि तुम्हारे पास कोई सुझाव आया कि नहीं आया। उन्होंने (आयोग ने) कहा कि 2014-2025 तक हमें न किसी पार्टी ने सुझाव दिया और न कोई प्रस्ताव आया।" इस पर दिग्विजय ने सभापति को 21 पत्रों की प्रति सौंपते हुए कहा कि ये पत्र आयोग को सौंपे गए हैं, लेकिन उन्होंने संज्ञान तक नहीं लिया।