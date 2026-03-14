ईरान युद्ध का 15वां दिन: खार्ग द्वीप और अमेरिकी दूतावास पर हमला, आज क्या-क्या हुआ?

ईरान युद्ध को शुरू हुए आज 15 दिन हो गए हैं। अभी तक युद्धविराम या चर्चा के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आज अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक और आर्थिक रूप से अहम खार्ग द्वीप पर हमला किया है। यहां से ईरान अपना 90 प्रतिशत कच्चा तेल निर्यात करता है। वहीं, इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने हमला किया है। आइए आज दिनभर के बड़े घटनाक्रम जानते हैं।

खार्ग द्वीप अमेरिका का खार्ग द्वीप पर हमला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि खार्ग द्वीप पर स्थित सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इंसानियत के नाते उन्होंने द्वीप पर मौजूद तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह न करने का फैसला किया है। हालांकि, ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को बाधित करता रहा, तो वे द्वीप की तेल सुविधाओं को भी निशाना बनाएंगे।

अहमियत युद्ध में बड़ा मोड़ क्यों माना जा रहा है खार्ग पर हमला? लगभग 22 वर्ग किलोमीटर वाला ये छोटा द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खार्ग में 40 से ज्यादा कच्चे तेल के भंडारण टैंक हैं, जिनकी क्षमता 2 करोड़ बैरल से अधिक है। ईरान के कुल तेल निर्यात का 90 प्रतिशत हिस्सा खार्ग से होता है। द्वीप पर ईरानी तेल मंत्रालय द्वारा संचालित तीन प्रमुख ऊर्जा संयंत्र भी हैं। यहां खार्ग पेट्रोकेमिकल कंपनी भी है, साथ ही तेल और LPG के भंडारण और निर्यात की एक बड़ी इकाई भी है।

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बगदाद बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला इराक की राजधानी बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल हमला हुआ है। एक मिसाइल दूतावास परिसर के अंदर बने हेलिपैड पर एक आकर गिरी। इसके बाद परिसर से काला धुआं उठता दिखाई दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इराक के एक सुरक्षा सूत्र नेअल जजीरा को बताया कि दूतावास पर हुए इस हमले से वहां का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। अमेरिका की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है।

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भारत भारत के 2 LPG टैंकर होर्मूज से निकले ईरान ने भारत के 2 LPG टैंकरों को होर्मूज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी है। एक जहाज 'शिवालिक' बीती रात होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित तरीके से निकल गया है। यह 7 मार्च को कतर से अमेरिका के लिए रवाना हुआ था। इसमें करीब 55,000 टन LPG ले जाने की क्षमता है। एक दूसरा जहाज 'नंदा देवी' भी होर्मूज से निकला है, जिसमें 46,000 टन से ज्यादा LPG है। दोनों जहाजों को भारतीय नौसेना निर्देशित कर रही है।

भारत भारत से जुड़े घटनाक्रम जानिए भारत ने कोच्चि में खड़े ईरानी नौसेना के जहाज IRIS लावन के कुछ सदस्यों को ईरान रवाना कर दिया है। इंडिया टुडे ने बताया कि जहाज से जुड़े गैर-जरूरी सदस्यों को ईरान भेज दिया गया है। फिलहाल करीब 50 लोग भारत में हैं। अकासा एयर 15 मार्च से अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 199 से लेकर 1,300 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज लागू करेगी। इस बीच देश में रसोई गैस की किल्लत भी जारी है।

आंकड़े युद्ध से जुड़े आंकड़े जानिए बहरीन ने कहा कि उसने अब तक 124 मिसाइल और 203 ड्रोन को मार गिराया है। ईरान का कहना है कि अमेरिकीइजरायली हमलों में उसके 56 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के ऐवान शहर में एक इमारत पर हुए हमले में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। इजरायल ने बताया कि युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक उसने ईरान में लगभग 7,600 और लेबनान में 1,100 हमले किए हैं।

फ्रांस फ्रांस ने लेबनान-इजरायल के बीच मध्यस्थता की पेशकश की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि वह लेबनान और इजरायल के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लिखा, 'मैंने शुक्रवार को लेबनान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद अध्यक्ष से बातचीत की। लेबनानी नेता इजरायल के साथ सीधे बातचीत के लिए तैयार हैं।' उन्होंने कहा कि इजरायल को मौके का फायदा उठाकर बातचीत शुरू करनी चाहिए, युद्धविराम करना चाहिए और स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।