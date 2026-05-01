'राजा शिवाजी' में सलमान खान का दमदार लुक, मूछों और पगड़ी में देख उछले दर्शन

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भगवा कपड़ों में सलमान खान का दिखा दमदार लुक

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में, सलमान का लुक बेहद प्रभावशाली और दमदार नजर आ रहा है। उन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहने हैं। माथे पर लंबा तिलक, सिर पर पगड़ी और मूछों में उनका अंदाज देखने लायक है। खबरों के मुताबिक, फिल्म में सलमान ने 'जिवा महाला' का किरदार निभाया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अत्यंत वफादार अंगरक्षक और मराठा सेना के वीर सैनिक थे। बताया जाता है कि 'राजा शिवाजी' में उन्होंने छोटा सा कैमियो किया था।